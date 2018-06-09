Під Харковом сталося ДТП з авто поліції: є жертви

У суботу, 9 червня, в місті Ізюм Харківської області сталося ДТП за участю автомобіля поліції, в результаті чого загинула одна людина і двоє отримали травми.

Аварія сталася близько 18:40 у пров. Залікарняному, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

ГУ Національної поліції в Харківській області

Згідно з попередньою інформацією, 25-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся зі службовим автомобілем Ізюмського відділення поліції під керуванням 32-річного працівника групи реагування патрульної поліції. В результаті водій легковика помер від отриманих травм. 24 і 25-річні пасажири госпіталізовані у важкому стані.

Керівництво поліції Харківської області прибуло на місце ДТП і відвідало постраждалих в лікарні

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня в Запоріжжі сталася ДТП, в якому загинула сімейна пара. Троє їхніх дітей були госпіталізовані.