Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів: є постраждалі
Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.
У Харківському районі біля села Хроли на кільцевій дорозі сталася аварія за участю військових автомобілів. Постраждали двоє людей.
Як повідомила пресслужба обласної поліції на офіційному сайті, ДТП сталася в четвер, 25 червня, близько 15:40.
"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нових військових автомобіля "Новатор" без номерних знаків. Останній в колоні транспортний засіб не втримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні.
Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf", – сказано в повідомленні.
Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.
Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.
Постраждали 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.
Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів: є постраждалі
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса. Серед загиблих є дитина.