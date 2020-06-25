Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.

У Харківському районі біля села Хроли на кільцевій дорозі сталася аварія за участю військових автомобілів. Постраждали двоє людей.

Як повідомила пресслужба обласної поліції на офіційному сайті, ДТП сталася в четвер, 25 червня, близько 15:40.

"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нових військових автомобіля "Новатор" без номерних знаків. Останній в колоні транспортний засіб не втримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні.

Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf", – сказано в повідомленні.

Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів. Джерело фото - сайт ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Постраждали 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Під Харковом сталася аварія за колоною військових автомобілів: є постраждалі

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