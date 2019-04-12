"Пропонували купити за 50 грн": під Харковом школярі по-звірячому зґвалтували 6-річного хлопчика

У селищі Пісочин на Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев'ятого класу зґвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім'ї, який має вади розвитку.

Його заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання знімали на відео, йдеться у сюжеті "Факти ICTV".

Потім підлітки пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.

Батьки 6-річного Вови про трагедію дізналися лише на третій день. Мати хлопчика написала заяву в поліцію, проте відмовилася від судмедекспертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, досліджували місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому.

Місце злочину скріншот відео

Місце злочину скріншот відео

Місце злочину скріншот відео

За інформацією поліцейських, поки немає жодних прямих доказів зґвалтування, відео також не можуть знайти.

Зі свого боку жителі Песочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються ґвалтівники, і вимагають чесного розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі чоловік, який був кілька разів засуджений за розбещення малолітніх, напав у під'їзді на 8-річну дівчинку.

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