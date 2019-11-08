Пішов із дому: у Чернігові зниклого хлопця знайшли мертвим

У лісі неподалік від Чернігова знайшли повішеним 20-річного жителя обласного центру Євгена Волкова, який зник 2 листопада.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в області, передає УНІАН. Заяву правоохоронцям написала матір хлопця.

За її словами, син пішов із дому у невідомому напрямку і зник. До того ж він не взяв із собою телефон.

У лісі під Черніговом знайшли повішеним 20-річного хлопця Facebook

Рідні стверджують, що у юнака не було ворогів. Однак їм відомо, що він часто відвідував букмекерські контори і робив спортивні ставки.

Повідомляється, що хлопця знайшли повішеним у лісі поблизу села Новий Білоус під Черніговом 8 листопада.

У поліції поки не коментують, чи може його смерть бути пов'язаною із захопленням азартними іграми та чи мав загиблий борги. Правоохоронці зазначають, що "така інформація широкому загалу не розголошується".

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Поки триває слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки школяра впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

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