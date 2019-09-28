Під Черніговом поліцейські потрапили в ДТП: є постраждалі

У місті Ніжин (Чернігівська область) мопед з пасажиром врізався в патрульний автомобіль.

Як повідомили в пресслужбі поліції, в результаті водій мопеда потрапив в реанімацію, медики оцінюють його стан як важкий.

"Під час несення служби між шостою та сьомою вечора автомобіль групи реагування патрульної поліції повернув з вулиці Широкомагерської на Таращанську. За поворотом водій автомобіля майже одразу побачив, як назустріч прямо посеред дороги їде мопед з водієм та пасажиром. Поліцейське авто зупинилося, прийнявши вправо, але водій мопеда в цей момент виїхав з середини дороги на зустрічну смугу та врізався у переднє ліве крило поліцейського автомобіля", - написано в повідомленні.

ДТП в Ніжині cn.npu.gov.ua

ДТП в Ніжині cn.npu.gov.ua

Пасажир мопеда отримав незначні травми і був сильно п'яний. Поки поліція з медиками надавали допомогу водієві, пасажир сам покинув місце ДТП.

Обидва чоловіки були без шоломів. Під час огляду мопеда в бардачку під сидінням разом з документами на транспортний засіб, полісом і посвідченням водія було знайдено пакет з їжею і пляшками із залишками алкоголю.

ДТП в Ніжині cn.npu.gov.ua

ДТП в Ніжині cn.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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