Під Черніговом мати повісилася поруч із мертвими дітьми

На Чернігівщині в смт Талалаївка 30 жовтня виявили трупи двох маленьких дітей та їхньої матері. На тілах малюків немає​ ​слідів насильства, а жінка покінчила життя самогубством.

Як повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області, одній загиблій дитині було два роки, другій — шість. Всі тіла були знайдені в будинку, у якому і проживала сім'я.

"Ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні та видимих ​​пошкоджень у дітей не виявлено", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що 28 жовтня киянка втопила двох своїх малолітніх дітей в озері. Після цього вона нібито намагалася накласти на себе руки, але не змогла. Причина її вчинку з'ясовується, але поліції жінка заявила, що для її сина і дочки "так буде краще".

Як писав OBOZREVATEL, після вбивства жінка зі столиці пішки дійшла до Чернігівської області. Там її знайшов колишній чоловік і батько загиблих дітей, після чого доправив у поліцію.