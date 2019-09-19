Під Черкасами закололи двох чоловіків. Фото 18+

У Черкаській області до смерті закатували двох чоловік.

Трупи з ознаками насильницької смерті знайшли поле в Смілянському районі поблизу автодороги "Київ-Знам'янка", повідомляє пресслужба Нацполціі.

На тілі загиблих були множинні сліди від ударів і колото-різані рани, що свідчить про тортури перед смертю.

Поліція визначила, що до скоєння злочину причетні двоє жителів міста Черкаси. За даними правоохоронців, у підозрюваних був конфлікт з потерпілими.

"Затримали зловмисників за кілька хвилин до їх виїзду з міста. В даний час з підозрюваними працюють слідчі. Роботу з розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо", – розповів перший заступник голови Нацполіціі – глава кримінальної поліції Євген Коваль.

Вбивство в Черкаській області НПУ

Як повідомляє "УНН", вбивства сталися поблизу Сміли Черкаської області на території покинутого військового полігону.ю де виявлено тіла двох чоловіків близько 30 років. На тілі чоловіків гематоми і садна, а на одному з трупів слід від пострілу. Поруч з тілами правоохоронці виявили сліди боротьби.

Підозрюваних затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу.

Тіла направлені на експертизу. Встановлюються причини смерті і особи загиблих.

Вбивство в Черкаській області НПУ

Вбивство в Черкаській області НПУ

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