Переворот скасовується? "Заарештований" Корнет сплив на засіданні в "ЛНР"

Скандальний терорист, ватажок "МВС ЛНР" Ігор Корнет, про арешт якого раніше повідомлялося, опинився на волі.

Сепаратистський Telegram-канал Inside Donetsk опублікував його фото нібито із засідання, зазначивши, що інформація про його затримання не відповідає дійсності (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Голова" "МВС ЛНР" Корнет на засіданні оперативного штабу в Луганську. Це для тих, хто писав що він заарештований або втік до Москви", – йдеться у повідомленні.

Ігор Корнет Telegram-канал Inside Donetsk

Крім того, в мережі з'явилося відеозвернення окупанта, в якому він погрожує знайти винних в спробі підриву мосту в Луганську.

"Проводяться первинні оперативні дії, обходи у дворах. Є первинні версії, серйозні зачіпки, які дозволять нам в найближчі дні прояснити загальну картину і, я думаю, затримати виконавця", – сказав Корнет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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