Переворот скасовується? "Заарештований" Корнет сплив на засіданні в "ЛНР"

Скандальний терорист, ватажок "МВС ЛНР" Ігор Корнет, про арешт якого раніше повідомлялося, опинився на волі.
Сепаратистський Telegram-канал Inside Donetsk опублікував його фото нібито із засідання, зазначивши, що інформація про його затримання не відповідає дійсності (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Голова" "МВС ЛНР" Корнет на засіданні оперативного штабу в Луганську. Це для тих, хто писав що він заарештований або втік до Москви", – йдеться у повідомленні.
Ігор Корнет
Telegram-канал Inside Donetsk
Крім того, в мережі з'явилося відеозвернення окупанта, в якому він погрожує знайти винних в спробі підриву мосту в Луганську.
"Проводяться первинні оперативні дії, обходи у дворах. Є первинні версії, серйозні зачіпки, які дозволять нам в найближчі дні прояснити загальну картину і, я думаю, затримати виконавця", – сказав Корнет.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 вересня з'явилася інформація про те, що у тимчасово окупованому Луганську нібито заарештували одіозного "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета. Крім того, його нібито звільнили із займаної посади і провели низку обшуків.
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука припустив, що Корнета заарештували через те, що Кремль вирішив повернути захоплені підприємства їхнім власникам, щоб відновити промислові зв'язки з Україною.
Нагадаємо, 21 листопада 2017 року в окупованому Луганську трапився збройний заколот, в результаті якого Плотницький втік із "ЛНР". Пізніше він вирішив піти у відставку. Його місце посів Леонід Пасічник, який працював раніше на підконтрольній терористам території "міністром державної безпеки".
Одначе ініціатором "перевороту" був Корнет, який заявляв, що він необхідний для запобігання повернення тимчасово окупованих районів Луганської області до складу України.
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