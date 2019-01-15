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''Перетворять на пустелю'': Цимбалюк розповів, коли Росія піде з Донбасу

3.7тЧитати матеріал російською

Війна, розв'язана Росією на Донбасі, може затягнутися на десятиліття або ж закінчиться тоді, коли країна-агресор повністю розграбує окупований регіон.

Адже після того, як він буде позбавлений всіх корисних ресурсів, росіяни не будуть бачити сенсу залишатися там далі. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупанти на Донбасі

Окупанти на Донбасі

"Вікіпедія"

"Мені здається, все йде до того, що цей конфлікт на десятиліття. Ну або можливо після того, коли росіяни або, як вони себе називають,"російські визволителі , остаточно пограбують захоплені території та перетворять їх фактично на постіндустріальну пустелю, вони зберуться і звалять за поребрик", — сказав він.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Разом з тим, Цимбалюк застеріг українців від віри в те, що на цьому інтереси Росії в Україні вичерпаються і вона залишить нашу країну в спокої. Журналіст вважає, що агресор як і раніше буде намагатися залякувати Україну, щоб тримати її в статусі своєї жертви.

"Швидше за все, навіть в такій ситуації контроль над територією буде зберігатися, а "товариші" з-за кордону, з Кремля будуть продовжувати нам погрожувати. Мовляв, спробуєте звільнити ми позбавимо вас державності", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що цинічна брехня речника МЗС Росії Марії Захарової про війну в Україні триває вже п'ятий рік і нагадує міф російської пропаганди про "розіп'ятого слов'янського хлопчика".

Також він піймав голову Ради Федерації Росії Валентину Матвієнко на зізнанні в російському вторгненні на Донбас. За його словами, заявивши, що створення помісної православної церкви в Україні нібито виллється в громадянську війну, вона зруйнувала міф про те, що там нібито вже п'ятий рік йде "громадянська війна".

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Этот мудило Цимбалюк не слышин ни кого, кроме себя и свои убогие мысли выдает как "глас народа". А пусть по существу (а не мат-перемат) ответит на вопрос - в чем я не прав, какие международные законы тут нарушены и именно законы, а не эмоциональное слюноплескание: Украина – Крым и Донбасс. Почему то сейчас все обсуждения ушли в плоскость сиюминутного состояния и только. Но надо смотреть на начало возникновения этой ситуации. А что было? А был на Украине совершен антиконституционный вооруженный государственный переворот и незначительная группа людей (пусть 100 человек или 1 миллион, а на Украине проживает более 40 млн. людей) захватила власть в стране. В результате этого события конституция страны перестала действовать и установилась нелегитимная власть. ООН, ОБСЕ и практически никто в мире не осудил это действо и не вынес по нему объективное Постановление или Решение осуждающее этот переворот в стране. ОБСЕ не осудила нарушение прав большинства жителей страны, которые были нарушены этим переворотом. В каком международном документе записано, что все жители страны, в которой произошел государственный переворот, обязаны подчиняться самопровозглашенной власти самозванцев? Жители нескольких регионов Украины решили провести референдумы и выразить свое отношение к произошедшему и определить дальнейшую свою судьбу. В каком международном документе написано, что жители того или иного региона страны не имеют право на проведение референдума в стране, в которой власть захвачена в результате вооруженного переворота? В каком международном документе записано, что организаторы референдума на той или иной ее территории в стране в которой произошел вооруженный захват власти обязаны согласовывать данный референдум с теми, кто эту самую власть в стране захватил антиконституционно вооруженным путем и сама власть не является легитимной? Вооруженный переворот на Украине произошел в Феврале 2014 года, а легитимные выборы Президента и государственной думы состоялись в мае-июне 2014 года. И прошедшие референдумы на Украине состоялись в этот промежуток времени и являются полностью легитимные по всем законам. Переход Крыма под юрисдикцию РФ, образование ЛНР и ДНР – легитимны. А сейчас Украина пытается уничтожить ЛДНР посредством ВСУ, т.е. уничтожить или захватить легитимные новые образования и не более. В чем я не прав? Конкретно!
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Semenov Igor, ну держись, ща они тебе всё по своим полочкам разложат ...
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