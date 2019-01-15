''Перетворять на пустелю'': Цимбалюк розповів, коли Росія піде з Донбасу

Війна, розв'язана Росією на Донбасі, може затягнутися на десятиліття або ж закінчиться тоді, коли країна-агресор повністю розграбує окупований регіон.

Адже після того, як він буде позбавлений всіх корисних ресурсів, росіяни не будуть бачити сенсу залишатися там далі. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупанти на Донбасі "Вікіпедія"

"Мені здається, все йде до того, що цей конфлікт на десятиліття. Ну або можливо після того, коли росіяни або, як вони себе називають,"російські визволителі , остаточно пограбують захоплені території та перетворять їх фактично на постіндустріальну пустелю, вони зберуться і звалять за поребрик", — сказав він.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Разом з тим, Цимбалюк застеріг українців від віри в те, що на цьому інтереси Росії в Україні вичерпаються і вона залишить нашу країну в спокої. Журналіст вважає, що агресор як і раніше буде намагатися залякувати Україну, щоб тримати її в статусі своєї жертви.

"Швидше за все, навіть в такій ситуації контроль над територією буде зберігатися, а "товариші" з-за кордону, з Кремля будуть продовжувати нам погрожувати. Мовляв, спробуєте звільнити — ми позбавимо вас державності", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що цинічна брехня речника МЗС Росії Марії Захарової про війну в Україні триває вже п'ятий рік і нагадує міф російської пропаганди про "розіп'ятого слов'янського хлопчика".

Також він піймав голову Ради Федерації Росії Валентину Матвієнко на зізнанні в російському вторгненні на Донбас. За його словами, заявивши, що створення помісної православної церкви в Україні нібито виллється в громадянську війну, вона зруйнувала міф про те, що там нібито вже п'ятий рік йде "громадянська війна".

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