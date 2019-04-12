"Перетворимо на сухопутну!" У Росії заговорили про вторгнення в Україну після виборів

На російському телебаченні запропонували захопити все узбережжя Азовського і Чорного морів в Україні в разі нестабільності після закінчення виборів.

Злочинний заклик озвучив професор Московського державного університету міжнародних відносин Андранік Мігранян в ефірі програми "Велика гра" на "Першому каналі". Фрагмент його виступу опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найглибша криза виникає тоді, коли у Порошенка буде дуже близький результат із Зеленським. І, звичайно, коли вони зійдуться вже за межами виборчого поля, тоді Україну можна перетворити на сухопутну державу, щоб не думати про те, що якісь кораблі туди підпливають або відпливають", — нахабно заявив Мігранян.

Російські кораблі "Економіка сьогодні"

Цимбалюк же розцінив слова прихильника агресії проти України як надію на втрату контролю в нашій країні, чого в жодному разі не можна допустити.

"Братський привіт" із Москви: як перетворити Україну на сухопутну державу. Надія на дезорганізацію української держави. Що чекає Кремль від виборів в Україні? Росіяни мріють, щоб в Україні запанував хаос!!!" — попередив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мігранян озвучив імперську мрію Кремля про те, що найближчим часом росіяни та українці стануть одним народом. На його думку, це трапиться після падіння США, які нібито відповідальні за війну, насправді розв'язану Росією, на Донбасі.

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