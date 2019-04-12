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"Перетворимо на сухопутну!" У Росії заговорили про вторгнення в Україну після виборів

5.3тЧитати матеріал російською

На російському телебаченні запропонували захопити все узбережжя Азовського і Чорного морів в Україні в разі нестабільності після закінчення виборів.

Злочинний заклик озвучив професор Московського державного університету міжнародних відносин Андранік Мігранян в ефірі програми "Велика гра" на "Першому каналі". Фрагмент його виступу опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найглибша криза виникає тоді, коли у Порошенка буде дуже близький результат із Зеленським. І, звичайно, коли вони зійдуться вже за межами виборчого поля, тоді Україну можна перетворити на сухопутну державу, щоб не думати про те, що якісь кораблі туди підпливають або відпливають", — нахабно заявив Мігранян.

Російські кораблі

Російські кораблі

"Економіка сьогодні"

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Цимбалюк же розцінив слова прихильника агресії проти України як надію на втрату контролю в нашій країні, чого в жодному разі не можна допустити.

"Братський привіт" із Москви: як перетворити Україну на сухопутну державу. Надія на дезорганізацію української держави. Що чекає Кремль від виборів в Україні? Росіяни мріють, щоб в Україні запанував хаос!!!" — попередив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мігранян озвучив імперську мрію Кремля про те, що найближчим часом росіяни та українці стануть одним народом. На його думку, це трапиться після падіння США, які нібито відповідальні за війну, насправді розв'язану Росією, на Донбасі.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Semenov Igor
Semenov Igor
Зачем дестабилизировать то, что уже нестабильно? Что-то будет зависить от быборов если даже они будут наичестнейшими? Выборы президента... кто станет...какие шансы все это интересно на этом этапе. А какая разница кто станет? Допустим станет некий виртуальный президент, который искоренит коррупцию (???), не будет своих друзей и родственников вводить во власть, не будет злоупотреблять и т.д., ну а дальше то что? Промышленность Украины пала очень и очень низко, масса производств практически не работают или влачат жалкое существование, а многие просто закрыты. Что бы то или иное производство (любого вита продукции) было успешно надо сделать следующее: а) Практически полностью переоснастить производство и поставить экономически обоснованные производственные линии. б) Подобрать и обучить персонал. Обеспечить продажу тех или иных изделий, промышленных продуктов в достаточно большом объеме, а для этого нужно иметь достаточно малую себестоимость, конкурентные цены и большой рынок сбыта. Тогда производственное предприятие будет жить, работать и приносить прибыль, а работники будут иметь нормальную зарплату. Ну вот как то так. А теперь можно порассуждать - откроет ли свой рынок Европа для товаров с Украины и, тем самым, создаст ли Европа конкуренцию извне своим предприятиям, своим производителям? Поделится ли Европа с Украиной рабочими местами в ущерб своим гражданам? Думаю, что нет. Греция - достаточно маленькая страна, но жила и работала. После вступления в ЕС в Греции были закрыты две верфи, которые работали, два сталелитейных завода, было свернуто выращивание оливок и персиков - все это есть в Европе, в Испании а все это в Греции - не надо. Взамен этого дали компенсации.... - Вся Греция в долгах, как в шелках. А что с производствами в странах Прибалтики? Почему Европа не усовершенствовала завод ВЭФ, РАФ и другие, была вынуждена закрыт АЭС с дешевой энергией? А потому, что в ЕС все это есть! И теперь Прибалтика покупает электроэнергию и дорогую электроэнергию у ЕС. Размно? Да, для Европы, а для Прибалтики? Я уже не говорю о пресловутых шпротах, сколько изготовителей в Прибалтики этих шпрот заккрылось? А российский рынок закрыт и для Прибалтики и для Украины. Да и зачем что-то организовывать в другой стране и с такими рисками, когда все это, любое производство можно выстроить хоть с "нуля" в своей стране. А если просто закрыть производство на 3 - 4 года - его уже практически не возродить, не получится - и технологии устарели и специалистов уже нет. Что там в Украине с самолетостроением, с автостроением? Дышит? Уже нет! Все есть в Европе, а для Европы на Украине такие производства не нужны.... А кто-то из Запада позарился на Николаевский судостроительный завод, мощный завод? Ан-нет, а почему? Аналогичные заводы есть и во Франции и в Голландии и "новый" конкурент им не нужен. Приехали. Доскакались в Европу. Поэтому, кто придет к власти в качестве президента - уже без разницы, а кто был - нахватали таких долгов, что и два поколения украинцев с ними не расплатятся, не погасят эти долги. Поэтому, будет шоу выбора президента, будем смотреть.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Безумный армяшка, который вопит по команде Соловьева и других скотов создавая соответствующий фон и рейтинг программам - пустое место. О таких вещах не кричат публично - так запугивают трусливых да и то пенсионеров больше
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
В России на клоуна стало больше, а Цымбалюк констатирует очевидные вещи, глупо.
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