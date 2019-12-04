Перестрілка в Княжичах: керівництво поліції могло підробити документи – ЗМІ

У Генпрокуратурі розслідують справу щодо підробки службових документів керівниками київської поліції, щоб приховати докази щодо причин смертельної перестрілки між правоохоронцями в селі Княжичі у 2016 році.

У відомстві розслідування цього провадження підтвердили, втім зазначили, що підозру нікому не вручили. А також заявили, що передали справу до ДБР, повідомляє "Слідство.інфо".

Прокурори дізналися, що керівники київської поліції, зокрема начальник Андрій Крищенко, його тодішній заступник Віталій Стрижак, колишній начальник карного розшуку Леонід Курята та інші могли підробити офіційні документи після стрілянини, аби сфальсифікувати докази.

Стрілянина в Княжичах InfoResist

"З метою приховання тяжких та особливо тяжких злочинів […] організували складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (планів, рапортів, та інших документів) про організацію проведення слідчих дій та заходів", – зазначено в рапорті прокурора Дем’янюка, який отримало у розпорядження видання.

Журналісти звернулися за коментарем до начальника поліції Києва Андрія Крищенка, аби почути його версію щодо можливої підробки документів. Однак той не захотів спілкуватися на цю тему, пояснивши це тим, що "розслідуванням займається Генпрокуратура".

"Слідство.інфо"

"Слідство.інфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району Київської області трапилася перестрілка між співробітниками різних підрозділів поліції. Внаслідок інциденту загинули п'ятеро правоохоронців.

У перестрілці брали участь 23 людини. Також у конфлікті брала участь третя сила – група швидкого реагування, сформована з колишніх "беркутівців".

Сім офіцерів, які перебували на керівних і оперативних посадах, звільнені з лав Національної поліції.

Генеральна прокуратура України 5 грудня 2017 року повідомила про підозру двом екскерівникам підрозділів Головного управління Національної поліції в місті Києві.

28 грудня 2017 року суд Києва поновив на посаді ексначальника карного розшуку Національної поліції в місті Київ Леоніда Куряту, якого підозрюють в організації розстрілу.

У травні 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування в кримінальному провадженні за фактом перестрілки.

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