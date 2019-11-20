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20 листопада • оновлено в 05:42
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"Переселять у Львів до б*ндерівців!" Скабєєва зганьбилася "секретним" планом щодо Донбасу

1.6т
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Скандальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала безглуздий фейк про те, що нібито отримала "секретний" план РНБО з українізації Донбасу. За її словами, він передбачає "каральні" заходи за відмову говорити українською мовою жителів ОРДЛО.

Бурхливою фантазією одіозна фанатка "русского міра" відзначилася в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Фрагмент неадекватної заяви Скабєєвої опублікував у Twitter український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Донбас, здається, ніколи більше не повернеться в Україну. У мережу потрапив секретний абсолютно план українського Радбезу з реінтеграції непідконтрольного Києву регіону. Якщо коротко, то одразу після отримання Києвом контролю над кордоном жителів Донбасу очікує зачистка, депортація і тотальна українізація", – почала залякувати аудиторію скандальна ведуча.

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Студія "60 хвилин"

Студія "60 хвилин"

Скріншот відео

"Все дуже просто: говориш мовою – залишаєшся, не говориш – валіза, вокзал, Росія! Це в найкращому випадку. У гіршому – насильницьке переселення до Львова на перевиховання патріотом, бандерівцем. Такі справи!" – страхітливо додала Скабєєва.

Казанський, в свою чергу, висміяв чергове вкидання російської пропаганди і звернув увагу на те, що росіяни навіть не спромоглися перевірити його на елементарні помилки.

"Тим часом фейк про те, що жителів Донбасу будуть насильно переселяти до Львова, перекочував з помийного телеграм-каналу на федеральний канал РФ до Скабєєвої. Там прямо так і показують криву фальшивку з помилками в ініціалах Богдана. Ахахаха, бидлоті і так зійде", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний фейк поширив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він пригрозив, що в разі депортації та застосування каральних заходів щодо населення ОРДЛО, терористи нібито почнуть проти України повномасштабну війну.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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