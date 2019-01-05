Перерізав горло двом студенткам: з'явилися фото ймовірного вбивці у Харкові

Поліція оголосила про підозру в убивстві двох студенток у Харкові громадянину Туреччини Цокмезу Гусну Цану 1998 року народження. Він оголошений у розшук.

При цьому прес-служба поліції Харківської області опублікувала фотографії чоловіка. Так, 31 грудня в період з 16:00 до 19:00 у районі вулиці Валентинівської та станції метро "Студентська" його бачили свідки.

"Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся чорне, має пірсинг на лівій брові і під нижньою губою. На обличчі сліди подряпин, характерні для слідів від пальців рук", — зазначено у повідомленні.

Він був вдягнений у чорну куртку з хутряною капюшоном, сірі спортивні штани, білу футболку, чорне взуття. При собі мав чорний рюкзак, гітару в чорному чохлі і фіолетову дорожню сумку.

За результатами проведених дій поліцейські встановили, що 31 грудня 2018 року в орендовану загиблими дівчатами квартиру приходив 20-річний хлопець, з яким одна із них раніше підтримувала близькі стосунки.

Згодом вони перейшли у неприязнь. Попередньо поліцейські з'ясували, що в новорічну ніч між хлопцем і дівчиною стався конфлікт на особистому ґрунті.

Як повідомляв OBOZREVATEL :