"Перемога за нами!" ЗСУ ліквідували терориста "ДНР". Фото

На Донбасі ліквідовано чергового терориста "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, 30 липня загинув Сергій Євсєєв із Шахтарська (позивний "СМС").

"Ймовірно, в Приазов'ї, 9 ОШПМП 1АК. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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