Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Перемога за нами!" ЗСУ ліквідували терориста "ДНР". Фото

3.4т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідовано чергового терориста "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, 30 липня загинув Сергій Євсєєв із Шахтарська (позивний "СМС").

"Ймовірно, в Приазов'ї, 9 ОШПМП 1АК. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Новини
Росія вирішила "отруїти" жителів "ДНР": що відомо
Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Сергій Євсєєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
5
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Носенко Юрій
Носенко Юрій
Фреди Крюгер или старик Хотаб*ч ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
шахтерск це украина? украина. всу убили уроженца и жителя шахтерска? шахтерска. тогда 2 вопроса: почему укропатриоты рады что убили украинца и почему всу воюет против россии а убивает украинцев?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
кирик вадим
кирик вадим
Господи, где такие уебищные только берутся...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel