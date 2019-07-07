"Перемога за нами!" У мережі показали фото чергового "вантажу-200" терористів "Л/ДНР"

У мережі показали фото чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Так, 1 липня був убитий Сторожев Ігор Сергійович (позивний "Марик"), повідомив на сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовий у пості.

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР" Соцмережі

Відомо, що терорист був родом із Донецька (дата народження 17.12.1990). Точна причина смерті Сторожева невідома.

Ігор Сторожев ("Марик") Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Ігор Сторожев ( "Марик") – крайній праворуч Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Сторінка терориста в соцмережі Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист із позивним "Москва".

Уродженець Макіївки "Москва" брав участь у бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу, таких як Иловайский котел, Донецький аеропорт і Піски.

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