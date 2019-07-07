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"Перемога за нами!" У мережі показали фото чергового "вантажу-200" терористів "Л/ДНР"

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У мережі показали фото чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Так, 1 липня був убитий Сторожев Ігор Сергійович (позивний "Марик"), повідомив на сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав український військовий у пості.

Новини
Воював під Дебальцеве: в мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР"

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР"

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР"

Соцмережі

Відомо, що терорист був родом із Донецька (дата народження 17.12.1990). Точна причина смерті Сторожева невідома.

Ігор Сторожев ("Марик")

Ігор Сторожев ("Марик")

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Ігор Сторожев ( "Марик") – крайній праворуч

Ігор Сторожев ( "Марик") – крайній праворуч

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

"Перемога за нами!" У мережі показали фото чергового "вантажу-200" терористів "Л/ДНР"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Сторінка терориста в соцмережі

Сторінка терориста в соцмережі

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист із позивним "Москва".

Уродженець Макіївки "Москва" брав участь у бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу, таких як Иловайский котел, Донецький аеропорт і Піски.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРтерористи "ДНР"фотографииООС
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К Денис
К Денис
Про своих писать не выгодно))))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А почему Штирлиц не пишет о самолетах без рук, без ног?
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А что обоз не пишет, как два вислоухих подорвались на собственных минах?
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