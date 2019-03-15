"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"

На Донбасі ліквідували відому терористку з позивним "Кіра", яка часто в ефірі телебачення бойовиків обіцяла "відстрілювати українців".

Про її загибель розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "01.03.19 р. "бригада 200" поповнилася черговим бійцем, позивний "Кіра", дані уточнюються. Усе буде Україна і перемога за нами!" – підкреслив він.

У мережі терористи сумують про смерть і звинувачують у всьому "українську химеру", яка нібито поглинула їхню соратницю, "котра воювала за Новоросію на передових позиціях".

Терористка "Кіра"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото терориста "ЛНР" Андрія Грищенка з позивним "ЗАС", якого 7 березня українські захисники ліквідували на Луганщині.

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