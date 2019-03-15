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"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"

3.9тЧитати матеріал російською

На Донбасі ліквідували відому терористку з позивним "Кіра", яка часто в ефірі телебачення бойовиків обіцяла "відстрілювати українців".

Про її загибель розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "01.03.19 р. "бригада 200" поповнилася черговим бійцем, позивний "Кіра", дані уточнюються. Усе буде Україна і перемога за нами!" – підкреслив він.

У мережі терористи сумують про смерть і звинувачують у всьому "українську химеру", яка нібито поглинула їхню соратницю, "котра воювала за Новоросію на передових позиціях".

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Терористка "Кіра"

Терористка "Кіра"

"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"
"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"
"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"
"Перемога за нами!" На Донбасі вбили терористку, яка обіцяла "відстрілювати українців"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото терориста "ЛНР" Андрія Грищенка з позивним "ЗАС", якого 7 березня українські захисники ліквідували на Луганщині.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия знатно пердолит росийскую армию на Донбассе! Война до полной победы!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Это все неправда! Она как и моторыла с Гиви,спрятаны,мудрой эфесбой,на солнечных островах,а вместо нее подкинули труп,какой-то хохлушки,что отсасывала впопучленцам,ну так ее ж не жалко)))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Рейт Адам, ты дебил?
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