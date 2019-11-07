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7 листопада • оновлено в 10:50
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/ Розслідування

Перемир'я? Терористи похвалилися ракетним ударом по ЗСУ. Відео

1.4т Читати матеріал російською

Російські терористи "ДНР" опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано ракетний удар з їх боку по позиціях Збройних сил України.

Окупанти здійснили його, коли захисники України будували бліндаж. Ролик з'явився на YouTube-каналі бойовиків WarDoc (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Постріл ракетою по позиціях ЗСУ

Постріл ракетою по позиціях ЗСУ

Скріншот відео

Примітно, що кадри військового злочину терористи оприлюднили 5 листопада, цинічно зазначивши, що "привітали" таким чином українських воїнів з Днем російської розвідки. Отже, відеозапис, швидше за все, було зроблено в цей же час, що доводить чергове порушення окупантами режиму тиші.

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"Відео зняте колись і десь на Донбасі, поблизу лінії зіткнення", – уїдливо відзначили загарбники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада на війні за незалежність України на Донбасі четверо бійців ЗСУ зазнали осколкових поранень. Протягом доби збройні формування РФ та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки бум рога и копыта от ВСУшного скота, похвально, похвально.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отличный страйк, там сразу минимум 6 тушек взлетело.
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