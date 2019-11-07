Перемир'я? Терористи похвалилися ракетним ударом по ЗСУ. Відео

Російські терористи "ДНР" опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано ракетний удар з їх боку по позиціях Збройних сил України.

Окупанти здійснили його, коли захисники України будували бліндаж. Ролик з'явився на YouTube-каналі бойовиків WarDoc (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Постріл ракетою по позиціях ЗСУ Скріншот відео

Примітно, що кадри військового злочину терористи оприлюднили 5 листопада, цинічно зазначивши, що "привітали" таким чином українських воїнів з Днем російської розвідки. Отже, відеозапис, швидше за все, було зроблено в цей же час, що доводить чергове порушення окупантами режиму тиші.

"Відео зняте колись і десь на Донбасі, поблизу лінії зіткнення", – уїдливо відзначили загарбники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада на війні за незалежність України на Донбасі четверо бійців ЗСУ зазнали осколкових поранень. Протягом доби збройні формування РФ та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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