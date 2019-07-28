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Перемир'я на Донбасі: в штабі ООС повідомили хороші новини

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У неділю, 28 липня, противник обстріляв КПВВ "Мар'їнка" в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. При цьому, наголошується, що воїни ЗСУ дотримувалися режиму припинення вогню.

"27 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета. Факти турбуючого вогню противника зафіксовані поблизу населеного пункту Кримське", – додали в українському штабі.

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Перемир'я на Донбасі

Перемир'я на Донбасі

112 Україна

"Суспільно-політична і гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил", – підкреслили в ОС.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

  • застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

  • наступальні дії і розвідувально-диверсійні операції;

  • розміщення важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото наслідків обстрілу КПВВ "Мар'їнка" 28 липня.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ Донбас Новини Донбасу
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Golan Sim
Golan Sim
ПОЗОРНАЯ ВОЙНА, которую начал киевский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Golan Sim, ну уж кто тут начал войну мы видели сами, тут за долго до прихода ВСУ группы российского спецназа захватывали администрации городов. Так что не фантазируй тут, может быть через много лет ты сможешь соврать не краснея.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Golan Sim, Ухты! Всемирному?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко отпердолила росийскую армию на Донбассе! скоро пойдем на москву!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пушкин Серёга, оно душевнобольное. Просто игнор
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кожедуб ruslan, тебе не надоело? Одно и тоже, не переставляя и не меняя слов? Для кого и для чего ты это пишешь?
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