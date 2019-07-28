Перемир'я на Донбасі: в штабі ООС повідомили хороші новини

У неділю, 28 липня, противник обстріляв КПВВ "Мар'їнка" в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. При цьому, наголошується, що воїни ЗСУ дотримувалися режиму припинення вогню.

"27 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета. Факти турбуючого вогню противника зафіксовані поблизу населеного пункту Кримське", – додали в українському штабі.

Перемир'я на Донбасі 112 Україна

"Суспільно-політична і гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил", – підкреслили в ОС.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

наступальні дії і розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото наслідків обстрілу КПВВ "Мар'їнка" 28 липня.

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