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Перемир'я на Донбасі: терористи двічі обстріляли позиції ЗСУ

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
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На Донбасі терористи двічі порушили перемир'я

На Донбасі терористи двічі порушили перемир'я. Facebook 95 ОДШБр

З початку поточної доби, 30 липня, станом на 12:00 російські окупаційні війська на Донбасі здійснили два обстріли.

Про це сказано у зведенні пресслужби Міністерства оборони України. Поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння.

"З огляду на несистемний і провокаційний характер ворожих обстрілів, який не ніс загрози життю і здоров'ю наших захисників, українськими військовими вогонь у відповідь не відкривався", – сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що бойових втрат в ЗСУ немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці за минулу добу, 29 липня, зробили один провокаційний постріл, порушивши режим припинення вогню.

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