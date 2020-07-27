На Донбасі почався режим тиші

Вночі в понеділок, 27 липня, о 00:01 на Донбасі почався так званий режим перемир'я – повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Такі домовленості були досягнуті 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції. За результатами засідання в Офісі президента зазначили: ТКГ домовилася про заходи щодо посилення режиму припинення вогню "до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу".

Напередодні набуття чинності перемир'я, ввечері 26 липня, ЗМІ повідомили про масштабну пожежу в селищі Зайцеве Донецької області в результаті обстрілу терористів, але інформації про це штаб ООС не поширив. Водночас військові змінили формат традиційного вечірнього зведення, опублікувавши його дещо пізніше, ніж зазвичай, й у відеоформаті.

Спікерка командування Об'єднаних сил сказала, що ситуація в зоні ООС контрольована. Вона повідомила, що "за попередню добу на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстрілів противника не зафіксовано". Також військова розповіла про режим перемир'я, але кількості обстрілів за 26 липня не назвала.

Скрін відео

Як відомо, з нововведень режиму повного припинення вогню – поява в бригадах ЗСУ в зоні ООС військових зі штабів у ролі спостерігачів. Вони мають досвід участі в миротворчих місіях ООН. Якщо хтось із командування зафіксує обстріл, то саме він повинен дати команду про вогонь у відповідь.

Так, українські військовослужбовці можуть захиститися та припинити провокації і диверсії "Л/ДНР". Як розповіли самі бійці, вони "в будь-який момент готові дати вогонь у відповідь".

"Все як було, так і залишиться. Яке озброєння, дозволене "Мінськом", хлопці мали біля себе – кулемети, автомати – воно все залишиться на своїх місцях. Режим припинення вогню, він несе корективи. Хлопці будуть готові показати противнику, хто тут господар", – підкреслив один з українських військових.

Прикметно, що за шість годин до введення режиму припинення вогню відбувся телефонна розмова президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політики обговорили й ситуацію на Донбасі.

Як заявили в Кремлі, Зеленський сам зателефонував главі РФ. Пресслужба українського президента заявила: тему безпеки на сході України підняв Зеленський.

"Співрозмовники привітали досягнення домовленості про повний і всеосяжний режим припинення вогню [...], президент Російської Федерації підтримав цю домовленість", – йдеться в повідомленні ОП.

Крім того, Зеленський і Путін обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України.

При цьому сайт Кремля повідомив, що прийдешні місцеві вибори в Україні "ставлять під загрозу" мир на Донбасі.

Про перемир'я в зоні ООС висловився і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він підкреслив, що Збройні сили України "як ніхто інший розуміють ціну миру". Начальник Геншбату зазначав, що задоволений перебігом підготовки до нового режиму на Донбасі.

Міністр оборони Андрій Таран зі свого боку заявив: Збройні сили будуть адекватно реагувати не тільки на наступальні, а й провокаційні дії бойовиків, проведення диверсійно-розвідувальних операцій і створення загрози життю та здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. Для цього Генеральним штабом ЗС України створено відповідні додаткові резерви.

На можливості оборони й адекватної відповіді акцентував і Володимир Зеленський. Після переговорів ТКГ він зазначав, що вірить у дотримання режиму.

При цьому угода повинна бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки", що підвищить її статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей. Глава України додав, що в разі обстрілу українських військових вони завжди відповідають і дуже потужно.

Так звані Донецька і Луганська "народні республіки" також заявляли про готовність до переходу до повного безстрокового припинення вогню.