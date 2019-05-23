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/Розслідування

Переговори ЗСУ з терористами: з'явилась офіційна заява про скандальне опитування

17.2тЧитати матеріал російською

Опитування щодо ставлення військовослужбовців до незаконних збройних формувань, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, було проведене "з метою прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців ЗСУ".

Таке пояснення з'явилося на офіційній сторінці Facebook Оперативного командування "Північ". Уточнюється, що інформація повинна була допомогти втілити попереджувальні заходи на майбутнє щодо захисту цивільного населення.

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Оперативне командування "Північ"

Оперативне командування "Північ"

"Втім, у документі, який зараз втратив юридичну силу і скасований, допущено спотворення інформації, яка повинна бути спрямована на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначена службова перевірка.

"Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть переговорів із незаконними збройними формуваннями і не беруть участі в політичних акціях", — підкреслили в командуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" та "ЛНР".

До цього в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Одна мысль о том, что власти могут поступить по воле большинства населения страны, а не по хотелкам скачущих кастрюлеголовых "активистов", вызывает бешеную истерику у авторов Обоза.
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6
3
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Одна мысль о том, что власти могут поступить по воле большинства населения страны, а не по требованиям скачущих кастрюлеголовых "активистов" вызывает бешеную истерику у авторов Обоза.
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6
3
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сколько истерии в стране животных
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8
5
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Перепил Недо
Перепил Недо
Сидоров Андрей,ты прав-столько истерии на Московии ещё не было, швайнехунд,экспонат зоопарка.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Соснова Лариса, вам же нужны великие потрясения, а нам нужно иное. Вот вас и трясёт уже больше четверти века пока мы строим.
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