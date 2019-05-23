Переговори ЗСУ з терористами: з'явилась офіційна заява про скандальне опитування

Опитування щодо ставлення військовослужбовців до незаконних збройних формувань, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, було проведене "з метою прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців ЗСУ".

Таке пояснення з'явилося на офіційній сторінці Facebook Оперативного командування "Північ". Уточнюється, що інформація повинна була допомогти втілити попереджувальні заходи на майбутнє щодо захисту цивільного населення.

Оперативне командування "Північ"

"Втім, у документі, який зараз втратив юридичну силу і скасований, допущено спотворення інформації, яка повинна бути спрямована на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначена службова перевірка.

"Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть переговорів із незаконними збройними формуваннями і не беруть участі в політичних акціях", — підкреслили в командуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" та "ЛНР".

До цього в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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