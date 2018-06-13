Переговори в Мінську: Україна висунула Росії ряд вимог

Україна наполягла на передачі Донецької фільтрувальної станції під свій контроль на засіданні тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

Про це розповіла за підсумками зустрічі прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що це передбачено Мінській угоді.

"Ситуація навколо Донецької фільтровальної станції викликає все більшу тривогу. Систематичні обстріли з боку НЗФ ОРДО загрожують безпеці працівників станції та водопостачанню, яке є життєво необхідним для величезної кількості людей. На цій ділянці РФ досі не дає гарантій безпеки для працівників, ремонтників та СММ ОБСЄ. Відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Донецька фільтровальна станція має перебувати під контролем України. Саме тому закликаємо РФ в найкоротші терміни забезпечити виконання цієї домовленості", - написала Оліфер.

За її словами, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській може статися за умовою дотримання з боку ОРДЛО семиденного періоду тиші.

"Ми з тривогою постерігаємо за військовою активністю в рамках ділянок, де розведення мало відбутися раніше – р-н Золотого і Петрівського. Так, в р-ні Золотого НЗФ ОРДЛО проводять мінування, встановили зенітну установку; в р-ні Петрівського обладнано укріплені кулемети та мінометні позиції, звідси ЗСУ були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів.", - пояснила вона.

Представник ТКГ в Мінську також додала, що Україна готова до компромісів заради звільнення людей, що містяться в Росії і ОРДЛО.

"Сподіваємося, що телефонна розмова президентів України та РФ щодо цієї проблеми сприятиме якнайшвидшому вирішенню питання. Очікуємо, що РФ перегляне свою позицію щодо важливої гуманітарної ініціативи – створення за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти. Триває узгодження технічних параметрів відновлювальних робіт мостового переходу в районі Станиці Луганської", - додала вона.

Оліфер також заявила, що в рамках економічної підгрупи українська сторона передала ОРДЛО пропозиції по проведенню ремонту та інвентаризації майна компанії "Водафон Україна" на непідконтрольній території.

"Проте аварійно-відновлювальні роботи, які необхідно виконати на території ОРЛО, було зірвано. Ми закликаємо представників ОРДЛО створити необхідні умови для ремонтних бригад. Сталого мобільного зв'язку потребують мільйони мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування", - резюмувала Оліфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через пошкодження ліній електропередач. Ремонт вдалося провести лише 8 березня.

18 квітня ДФС зупинилася через те, що люди відмовилися працювати в умовах постійних обстрілів. А 21 травня було знову пошкоджено високовольтну лінію електропередач. А 9 червня в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію через чергову зупинку роботи станції.