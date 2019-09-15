Переговори не впливають? Терористи на Донбасі вдарилися в обстріли і ігнорують Мінськ

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 вересня 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, за минулу добу втрат серед військовослужбовців ЗСУ не було.
Збройні Сили України
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінських угодами озброєння, а саме – мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також терористами використовувалися гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
тричі поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Кам'янки – з станкового протитанкового гранатомета;
близ Богданівки – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
в районі Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поруч з Новолуганським – з міномета калібру 120 мм;
близько Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з станкового протитанкового гранатомета;
двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
в районі Гладосового – з міномета калібру 82 мм.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, в зоні ООС загинув воїн Збройних сил України. Захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.
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