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15 вересня • оновлено в 08:25
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Переговори не впливають? Терористи на Донбасі вдарилися в обстріли і ігнорують Мінськ

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Збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 вересня 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, за минулу добу втрат серед військовослужбовців ЗСУ не було.

Збройні Сили України

Збройні Сили України

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінських угодами озброєння, а саме – мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також терористами використовувалися гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Кам'янки – з станкового протитанкового гранатомета;

  • близ Богданівки – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • в районі Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поруч з Новолуганським – з міномета калібру 120 мм;

  • близько Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з станкового протитанкового гранатомета;

  • двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Гладосового – з міномета калібру 82 мм.

Терористи на Донбасі вдарилися в обстріли і ігнорують Мінськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, в зоні ООС загинув воїн Збройних сил України. Захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Новини Донбасу війна Збройні сили України
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