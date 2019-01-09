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Передав бізнес і жив в будинку профспілки: з'ясувалися скандальні факти про компаньйона Фукса

1.4тЧитати матеріал російською

Народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік, який відомий співпрацею з російським олігархом Павлом Фуксом, передав власний бізнес іншій особі і жив у будинку профспілки митників України.

Про це розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський на підставі даних, наданих Національним агентством із питань запобігання корупції, пише Європейська правда.

"У ході проведення повної перевірки декларації Хомутинніка за 2016 рік, встановлено, що належні йому корпоративні права, зазначені у декларації, передані в управління іншій особі на підставі договорів про передачу корпоративних прав", – заявили в НАПК.

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Хомутиннік

Хомутиннік

Latifundist.com

При цьому, примітно, що ім'я цієї "іншої особи" не розголошується, так як віднесено умовами договору до конфіденційної інформації.

"Це говорить про те, що співробітники агентства відкривають нові можливості для мільйонерів приховано керувати своїм бізнесом, навіть перебуваючи на державних посадах", – прокоментував Каневський.

Передав бізнес: з'ясувалися скандальні факти про нардепа Хомутинніка

Європейська Правда

Передав бізнес: з'ясувалися скандальні факти про нардепа Хомутинніка

Цікаві факти спливли також про нерухомість депутата. Так, з'ясувалося, що Хомутиннік проживав у будинку Реабілітаційного центру "Конча-Заспа", право користування яким у 2011 році на підставі договору оренди отримала профспілка працівників митних органів України.

Хомутинник від будинку відхрестився

Хомутинник від будинку відхрестився

Антикор

Сам нардеп ці дані в декларацію не включив і відхрестився від будинку, заявивши, що з другої половини 2013 року ним користується інша особа – Демиденко Олег Васильович. Від коментарів відмовилися і в профспілці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Павло ФуксВіталій Хомутинник
Місце
Україна
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