Передав бізнес і жив в будинку профспілки: з'ясувалися скандальні факти про компаньйона Фукса

Народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік, який відомий співпрацею з російським олігархом Павлом Фуксом, передав власний бізнес іншій особі і жив у будинку профспілки митників України.
Про це розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський на підставі даних, наданих Національним агентством із питань запобігання корупції, пише Європейська правда.
"У ході проведення повної перевірки декларації Хомутинніка за 2016 рік, встановлено, що належні йому корпоративні права, зазначені у декларації, передані в управління іншій особі на підставі договорів про передачу корпоративних прав", – заявили в НАПК.
Хомутиннік
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При цьому, примітно, що ім'я цієї "іншої особи" не розголошується, так як віднесено умовами договору до конфіденційної інформації.
"Це говорить про те, що співробітники агентства відкривають нові можливості для мільйонерів приховано керувати своїм бізнесом, навіть перебуваючи на державних посадах", – прокоментував Каневський.
Європейська Правда
Цікаві факти спливли також про нерухомість депутата. Так, з'ясувалося, що Хомутиннік проживав у будинку Реабілітаційного центру "Конча-Заспа", право користування яким у 2011 році на підставі договору оренди отримала профспілка працівників митних органів України.
Хомутинник від будинку відхрестився
Антикор
Сам нардеп ці дані в декларацію не включив і відхрестився від будинку, заявивши, що з другої половини 2013 року ним користується інша особа – Демиденко Олег Васильович. Від коментарів відмовилися і в профспілці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Хомутиннік був помічений у компанії з російським олігархом Павлом Фуксом і заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком, яких затримали в Мексиці.
В кінці грудня з'явилася інформація про те, що Хомутиннік разом з Фуксом намагаються провернути аферу з українською компанією "Центренерго".
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію з проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.
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