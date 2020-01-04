Перебували у розшуку: з'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві. 18+

У мережі з'явилися моторошні подробиці та фото тіл дівчат, яких убили в орендованій на Новий рік квартирі.

Світлину опубліковано в Telegram Київ Оперативний. Повідомляється також, що дівчатка 16-ти та 19-ти років значилися у розшуку як зниклі безвісти з 2 січня 2020.

Зазначається, що квартиру знімав хлопець, але обставини вбивства досі встановлюються.

З'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві Фото з відкритих джерел

Вбиті у київській квартирі дівчата Telegram Київ Оперативний

У Telegram-каналі Підслухано в поліції, з'явилося фото зниклих 2 січня дівчат. Повідомляється, що це вони можуть бути вбитими, яких знайшли в київській квартирі за адресою вул. Кирилівська, 127. Відзначається, що старшу з дівчат звали Марія, молодшу – Єва. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Розслідуванням справи займеться поліція Києва.

Як повідомляв, OBOZREVATEL, 23 грудня на Гідропарку у Києві невідомий на авто обстріляв машину і втік у бік мосту Патона. Водій машини, в яку стріляли, помер від поранень. Дівчина, що перебувала з ним, змогла втекти.

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