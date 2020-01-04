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4 січня • оновлено в 23:14
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Перебували у розшуку: з'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві. 18+

14.1т
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У мережі з'явилися моторошні подробиці та фото тіл дівчат, яких убили в орендованій на Новий рік квартирі.

Світлину опубліковано в Telegram Київ Оперативний. Повідомляється також, що дівчатка 16-ти та 19-ти років значилися у розшуку як зниклі безвісти з 2 січня 2020.

Зазначається, що квартиру знімав хлопець, але обставини вбивства досі встановлюються.

З'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві

З'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві

Фото з відкритих джерел

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Вбиті у київській квартирі дівчата

Вбиті у київській квартирі дівчата

Telegram Київ Оперативний

У Telegram-каналі Підслухано в поліції, з'явилося фото зниклих 2 січня дівчат. Повідомляється, що це вони можуть бути вбитими, яких знайшли в київській квартирі за адресою вул. Кирилівська, 127. Відзначається, що старшу з дівчат звали Марія, молодшу – Єва. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Розслідуванням справи займеться поліція Києва.

Перебували у розшуку: з'явилося моторошне фото та подробиці вбивства дівчат у Києві. 18+

Як повідомляв, OBOZREVATEL, 23 грудня на Гідропарку у Києві невідомий на авто обстріляв машину і втік у бік мосту Патона. Водій машини, в яку стріляли, помер від поранень. Дівчина, що перебувала з ним, змогла втекти.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ДИКО и СТРАШНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Владимировна Виктория
Владимировна Виктория
жесть
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