Пекельний бій, шпигун і контрабанда: як минув тиждень в ООС

За період з 14 по 20 лютого в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 113 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Внаслідок бою під Золотим загинув один український військовослужбовець. За тиждень поранення отримали шестеро бійців.

Головною подією минулого тижня став наступ окупаційних військ на українські позиції 18 лютого. В районі ООС відбулися артилерійські навчання. Було виявлено ще один доказ поставок терористам зброї з Росії. Детальніше про головні події ООС – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС із 14 по 20 лютого

У неділю, 16 лютого, в магазині Родинського Донецької області було виявлено партію контрабандних сигарет на суму 18 тисяч гривень. Сигарети вилучено.

У Донецькій області виявлено контрабандні сигарети Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У вівторок, 18 лютого, окупаційні війська пішли в атаку в районі Золотого. Збройні сили дали гідну відсіч ворогу. З'явилося відео пекельних боїв.

За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака, противник вів артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 93-ї та 72-ї бригад ЗСУ. Крім того, терористи застосовували калібр 152 мм, а потім здійснили спробу атакувати спостережні пости.

"Силами підрозділів напад штурмових груп відбито, зав'язався бій на позиції "Баня" 72-ї бригади ЗСУ. В результаті цього бою ми дали адекватну відповідь з усього озброєння", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Втрати російських окупантів склали чотири особи убитими і шість пораненими. В ході боїв загинув один український військовослужбовець, четверо отримали поранення.

Загиблий Герой – 22-річний боєць 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Хітайлов. Хлопець був родом із Полтавської області. Терористи викрали його тіло з поля бою, але повернули 20 лютого.

На Донбасі загинув Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Того ж дня проросійські терористи "ЛНР" під час обстрілу з артилерії населеного пункту Попасна на Луганщині розбомбили місцеве кладовище. Було пошкоджено більше 10 могил. Жертв серед мирного населення і військовослужбовців немає.

Терористи розбомбили кладовищі в Попасній Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 19 лютого, в Попаснянському районі Луганської області правоохоронці, задіяні в ООС, затримали громадянина України, який намагався провезти близько 700 блоків контрабандних сигарет. Контрабанда на загальну суму близько 1,3 мільйона гривень вилучена.

У Луганській області затримано партію контрабанди Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня в Луганській області був затриманий терорист "ЛНР". "Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища Луганської області. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року числився як особа, причетна до незаконних збройних формувань і така, що підлягає затриманню", – розповіли у штабі ООС.

Терорист затриманий. Йому висунуто звинувачення за статтею 260 Кримінального кодексу України.

У Луганській області затримали терориста "ЛНР" Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 20 лютого, в районі ООС завершився конкурс на найкращий артилерійський розрахунок. Він відбувся на одному з полігонів і тривав 4 дні. У конкурсі взяли участь 19 розрахунків із різних артилерійських, механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових і десантно-штурмових бригад. Використовувалися 8 видів артилерійських систем калібру 100, 122 і 152 мм.

Поблизу Станиці Луганської було виявлено ще одне підтвердження поставок Російською Федерацією озброєння на непідконтрольну територію Донбасу. Під час робіт із розмінування було виявлено термобаричний заряд ТБГ-7В для ручного протитанкового гранатомета РПГ-7В, вироблений в РФ у 2003 році. "Зазначений боєприпас не виробляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та використовується виключно армією РФ", – наголосили у штабі ООС.

На Донбасі виявлено термобаричний заряд ТБГ-7В, вироблений в Росії Прокуратура Луганської області

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