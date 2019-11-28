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29 листопада • оновлено в 11:08
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"П*дарас і с*ка": після суду над Марченком трапилася сутичка з прокурорами. Відео 18+

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У четвер, 28 листопада, в приміщенні Київського апеляційного суду глава С14 Євген Карась накинувся із звинуваченнями на прокурорів у справі генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

Як повідомляє "Цензор", після винесення рішення активісти обзивали прокурорів "сепарами" і "колаборантами".

"Він (Марченко – Ред.) живе в орендованій квартирі. Його садять, бо конкурентне угруповання, яке крало мільйони на харчуванні, садить Марченко. Він у орендованій квартирі живе! Ти йому, п*дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, с*ка! Ти ж, знаєш, що це замовна справа, що судять героя. Ви, якщо Марченка посадите, вас військовий трибунал судитиме. Що ви відпрацьовуєте, одумайтеся, захворійте, зваліть з цієї справи. Вас будуть розглядати як ворогів української державності", – обурювався Карась.

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Глава С14 зазначив, що завдяки Марченку в армії вдалося припинити розкрадання мільйонів гривень.

"Ви судите героя. Його бере на поруки начальник патрульної поліції, що означає, що Марченко людина бездоганної честі. Ви приведете України до хаосу, якщо буде судити таких людей. У армії можна тепер їсти і товстіти на цій провізії. А харчові фірми-прокладки, які пи*дили мільйони, і за яких ви цю справу взяли, так там г*вно було. Марченко – це кадровий офіцер, який зробив, щоб у армії не крали мільйони", – заявляв Карась.

Обережно, на відео ненормативна мова, 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Чотирьох військовослужбовців, яких разом з генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють в закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

  • Співробітники ДБР і Генпрокуратури провели майже 40 обшуків у рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

  • У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

  • ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

  • 28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою начальника Головного управління розвитку й супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України генерал-майора Дмитра Марченка.

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Автор
Тимур Григоренко
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Sokoluk Viktor
Sokoluk Viktor
До хаосу привели такі от "карасі", починаючи ще з перевороту на Майдані, і продовжують посилювати цей хаос і свавілля. А прокуратури вже фактично немає. Ії почали знищувати після Майдану, а рябошапки та каськи її добивають. Залишки професійних прокурорів плюнуть на це все приниження, підуть, і залишиться народ остаточно сам на сам з цими "карасями"... До того йде.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Фантастична відвага!!! Таке відео на великий екран і до Офіса ПУ!!!
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Помница был такой сашко бiлый, что то мне подсказывает, что скоро будет, был такой жека карась.
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