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"Павуки у банці": перебіжчик із СБУ "розкрив" таємницю вбивства Гіві і Мотороли

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Екс-співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який втік до Росії, заявив, що за ліквідацією відомих терористів "ДНР" Гіві й Мотороли нібито стоїть його колишнє відомство і Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Вигадані дані він озвучив під час прес-конференції в РИА "Новости" 25 березня. Більш того, він додав, що саме СБУ і ЗСУ нібито причетні до всіх вбивств ватажків "Л/ДНР".

Прозоров сказав, що СБУ проводить операцію "павуки у банці", яка спрямована на дискредитацію органів "ЛНР" і "ДНР".

Василь Прозоров

Василь Прозоров

Скріншот відео

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"Щодо Моротороли і Гіві я на 100% впевнений, що це була спецоперація п'ятого управління СБУ та Сил спеціальних операцій Збройних сил України", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прозоров розповів про підпільні в'язниці, в яких нібито українські військові здійснювали вбивства. За його словами, одна з таких "в'язниць" розташовувалася на маріупольському аеродромі. Також свої в'язниці були і в батальйону "Азов".

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Михайло Толстих (Гіві)Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
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