"Пацани помстяться!" У мережі показали вбитого на Донбасі бійця ЗСУ

У ніч на 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було вбито українського військовослужбовця Костянтина Гаврика.

Про це повідомляється на сторінці користувача під ніком Конопляний Джмелик у Twitter. Опубліковані були також фото Героя.

Відзначається, що загиблий був родом із Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й ОМБр.

Загиблий Костянтин Гаврик Twitter Конопляний Джмелик

Раніше в штабі ОС повідомили, що Гаврик загинув внаслідок обстрілу, який бойовики влаштували неподалік від хутора Вільний. Ворог відкрив вогонь по одному з опорних пунктів українських захисників.

Загиблий Костянтин Гаврик Twitter Конопляний Джмелик

Сьогодні Вночі в зоне ООС загінув Костянтин Гаврик з Токмака, Запорізької області. 72 ОМБр.

Вічна пам'ять Герою! pic.twitter.com/DOFPhP7MmJ - Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) August 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів біля Павлополя, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.

10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

За період з березня 2019 року по липень у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!