"Пацани помстяться!" У мережі показали вбитого на Донбасі бійця ЗСУ

У ніч на 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було вбито українського військовослужбовця Костянтина Гаврика.
Про це повідомляється на сторінці користувача під ніком Конопляний Джмелик у Twitter. Опубліковані були також фото Героя.
Відзначається, що загиблий був родом із Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й ОМБр.
Загиблий Костянтин Гаврик
Twitter Конопляний Джмелик
Раніше в штабі ОС повідомили, що Гаврик загинув внаслідок обстрілу, який бойовики влаштували неподалік від хутора Вільний. Ворог відкрив вогонь по одному з опорних пунктів українських захисників.
Загиблий Костянтин Гаврик
Twitter Конопляний Джмелик
Сьогодні Вночі в зоне ООС загінув Костянтин Гаврик з Токмака, Запорізької області. 72 ОМБр.- Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) August 15, 2019
Вічна пам'ять Герою! pic.twitter.com/DOFPhP7MmJ
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів біля Павлополя, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.
10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.
За період з березня 2019 року по липень у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.
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