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"Пацани помстяться!" У мережі показали вбитого на Донбасі бійця ЗСУ

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У ніч на 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було вбито українського військовослужбовця Костянтина Гаврика.

Про це повідомляється на сторінці користувача під ніком Конопляний Джмелик у Twitter. Опубліковані були також фото Героя.

Відзначається, що загиблий був родом із Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й ОМБр.

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Загиблий Костянтин Гаврик

Загиблий Костянтин Гаврик

Twitter Конопляний Джмелик

Раніше в штабі ОС повідомили, що Гаврик загинув внаслідок обстрілу, який бойовики влаштували неподалік від хутора Вільний. Ворог відкрив вогонь по одному з опорних пунктів українських захисників.

Загиблий Костянтин Гаврик

Загиблий Костянтин Гаврик

Twitter Конопляний Джмелик

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів біля Павлополя, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.

10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

За період з березня 2019 року по липень у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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CARGO 100
CARGO 100
Да по роже видно, что погиб вследствие обстрела ...
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Кропива Макс
Кропива Макс
Надо просто перестать стрелять.
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