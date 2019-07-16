"Патріотизм "русского міра": у "ДНР" поскаржилися на рекет терористів

Жителі територій Донбасу, контрольованих терористами "ДНР", почали скаржитися на свавілля і рекет, який бойовики влаштовують на своїх блокпостах.

Скріншот таких одкровень в одній із сепаратистських груп в соцмережах опублікував на своїй сторінці Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

Зокрема, місцеве населення висловлює обурення через постійні хабарі, які вимагають на КПВВ терористів. Це підтвердилося під час одного з рейдів "МДБ ДНР" на такий пост.

"ДНР" "Газета.Ру"

"Бус простояв 2,5 години, його почали обшукувати по повній. Співробітники КПВВ запропонували "вирішити питання" швидше. Ось так мерзотники заробляють на простих людях!" – скаржаться недавні симпатики "русского міра", який терористи прийшли встановлювати на Донбасі.

Абсурдність ситуації, що склалася, коли одне угрупування терористів вимагає хабарі з іншого, прокоментував і український захисник.

"Патріотизм "русского міра", або як окупаційне "МДБ" затримало орків на своєму КП і вилучило: 27 000 баксів, 12 450 грн, 42 000 рупій, цигарки і "Боярышник". Слався, отєчєство, коли такий заробіток за день", – іронізує Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фейковій "ЛНР" двоє місцевих жителів отруїлися настоянкою чемериці. Цей факт викликав глузування в мережі. Зокрема, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) з іронією зазначив, що "Боярышник" посіпак терористів вже не бере.

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