Пашинського випустили з СІЗО: перші подробиці

Скандального колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який перебував під вартою у справі про стрілянину в жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, в середу, 18 грудня, відпустили під домашній арешт.
Рішення про зміну запобіжного заходу виніс Апеляційний суд Києва. Про це повідомляє "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Суддя Віктор Глиняний задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження арешту Пашинського до 29 січня 2020. У результаті його відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати на першу вимогу.
Пашинського випустили з СІЗО
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Як уточнює LB.ua, прокурори заперечували проти зміни запобіжного заходу. На їхню думку, Пашинський може впливати на свідків у справі, а також знищити докази, які поки до кінця не зібрані.
На питання судді, чому досі не завершено досудове розслідування, прокурор Владислав Фомченков заявив, що зараз проводяться деякі експертизи (судово-балістична та фототехнічна), в тому числі повторні. За його словами, вони повинні завершитися протягом двох місяців, але це залежить від експертів.
Пашинського постановили негайно відпустити додому. Під вартою він перебував з 7 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без ввімкнених габаритів, через що і виникла сварка.
Крім того, він запевняв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і нібито тоді нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.
Водночас Хімікус спростував версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди і вистрілив. Це підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіціі роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня ГБР оголосило Пашинського про підозру.
7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на термін до 4 грудня без права внесення застави.
Генпрокурор України Руслан Рябошапка не виключив, що проти Пашинського можуть бути зареєстровані нові кримінальні справи.
18 жовтня Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа.
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