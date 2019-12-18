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18 грудня • оновлено в 17:20
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Пашинського випустили з СІЗО: перші подробиці

11.2т
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Скандального колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який перебував під вартою у справі про стрілянину в жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, в середу, 18 грудня, відпустили під домашній арешт.

Рішення про зміну запобіжного заходу виніс Апеляційний суд Києва. Про це повідомляє "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Суддя Віктор Глиняний задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження арешту Пашинського до 29 січня 2020. У результаті його відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати на першу вимогу.

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Пашинського випустили з СІЗО

Пашинського випустили з СІЗО

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Як уточнює LB.ua, прокурори заперечували проти зміни запобіжного заходу. На їхню думку, Пашинський може впливати на свідків у справі, а також знищити докази, які поки до кінця не зібрані.

На питання судді, чому досі не завершено досудове розслідування, прокурор Владислав Фомченков заявив, що зараз проводяться деякі експертизи (судово-балістична та фототехнічна), в тому числі повторні. За його словами, вони повинні завершитися протягом двох місяців, але це залежить від експертів.

Пашинського постановили негайно відпустити додому. Під вартою він перебував з 7 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Стрільба за участю Пашинського
Особа
Сергій Пашинський
Місце
Україна
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
посадки будут,вешал лапшу на ухи селян атаман ....будут точно...и по ходу первого посадят слюнтяя Зеленского ! слава украини !
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Nemo Александр
Nemo Александр
Подарок к новому году? Пистолет ему ещё верните...
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