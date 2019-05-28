"За пару тижнів": Ярош озвучив сценарій розгрому "Л/ДНР"

Якщо Росія не втрутиться, українське військо може звільнити окуповані території Донбасу за два тижні.

Цього часу вистачить, щоб вийти на кордон і розгромити "армію" "Л/ДНР". Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив командувач Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош.

"Маючи гарантію, що Росія не втрутиться, ми можемо розгромити Перший і Другий корпуси так званих "Л/ДНР", які фактично є збройними формуваннями РФ. Але загалом, якщо, як кажуть на Галичині, "на хлопський розум" – думаю, тижнів два нам би вистачило для того, щоб прорватися до кордону, почати активно вибудовувати суцільну мережу оборони по кордону, й оточити та нейтралізувати ті бандугруповання, які перебувають у великих містах, порубати їхні комунікації. Бо якщо ми втягнемося в міські бої – це буде довга бойова операція. З великими втратами", – переконаний Ярош.

Командувач УДА вважає, що саме такий план намагалося реалізувати вище військове керівництво нашої держави у 2014-му році. На заваді тоді стало втручання Росії, яке виявилося для української влади несподіванкою.

ЗСУ

"Саме це ж і намагалися зробити в 2014 році. Стратегія була абсолютно правильна. Просто наші генерали тоді не могли собі уявити, що Росія втрутиться безпосередньо. Я особисто доповідав ще з-під Саур-Могили, коли нас із території Росії крили там зі всіх калібрів (до кордону по прямій було 7 км) – чув у відповідь: такого не може бути! І тільки коли російські танки пішли – вони зрозуміли, що таки може", – наголосив Ярош.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якби з Донбасу пішли російські війська, то Об'єднані сили змогли б повністю повернути його під свій контроль в найкоротші терміни, заявив екс-глава ООС Сергій Наєв.

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