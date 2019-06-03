"Позбавив життя десятки тисяч": пам'ятник Шухевичу в Україні викликав міжнародний скандал

Надзвичайні і Повноважні Посли Ізраїлю і Польщі в Україні Джоел Ліон і Бартош Ціхоцкі звернулися з відкритим листом до мера міста Івано-Франківськ Руслана Марцінківа, в якому висловили свій протест проти відкриття в місті пам'ятника командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Посли виступають проти рішення міської влади Івано-Франківська, оскільки не вважають Шухевича героєм. Про це OBOZREVATEL повідомили Посольства Ізраїлю та Польщі.

На думку дипломатів, Роман Шухевич не був "видатною особистістю", як про це було сказано на церемонії відкриття пам'ятника.

Пам'ятник Роману Шухевичу в Івано-Франківську Главред

"Посол Держави Ізраїль та посол Республіки Польща в протесті написали лист, в якому виступають проти рішення міської влади Івано-Франківська та нагадують дітям Івано-Франківська, їх батькам, бабусям і дідусям про те, що Роман Шухевич був особисто відповідальним за позбавлення життя десятків тисяч їм подібних - кулями, вогнем, насильством, тортурами та іншими звіриними методами - тільки тому, що вони молилися Богу польською мовою або на івриті", - сказали в Посольствах.

Посли також нагадали про те, що "люди, які вижили після масових вбивств", досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі, "і багато хто з них були врятовані їх героїчними український сусідами".

Дипломати закликали учнів шкіл Івано-Франківська глибше вивчати історію своєї країни, зокрема, "відкривати правдиву історію польсько-єврейсько-української спадщини".

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру і командира Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича посібниками нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

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