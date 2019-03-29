Палиці в колеса: стало відомо про нові перепони в питанні звільнення українських моряків

Російські слідчі збираються проводити експертизу озброєння українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", на які в минулому році напали прикордонники РФ і захопили в полон 24 моряків ВМС.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Микола Полозов. Він пояснив, що так росіяни збираються затягнути слідство до виборів у Верховну Раду.

"Слідство буде проводити експертизу артилерійського озброєння катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Складно сказати, з якою метою, тому що морякам не ставлять у провину те, що вони збиралися стріляти або стріляли з цих установок. Я думаю, що це якраз привід затягнути слідство, щоб підвести питання переговорів про їхнє звільнення до виборів у Верховну Раду", – сказав він.

У СІЗО "Лефортово" створені такі умови роботи, які не дозволяють адвокатам відвідувати моряків із необхідною частотою, розповів Полозов. Він пояснив, що у такий спосіб слідчі РФ порушують право на надання правової допомоги українським військовополоненим.

"Якщо ми говоримо про палиці в колеса для роботи в звільненні моряків, то в СІЗО "Лефортово" створені такі умови, які порушують права на надання правової допомоги людям. Наприклад, умови роботи в СІЗО, де утримують моряків, не дозволяють адвокатам відвідувати їх з необхідною частотою. Там створена така система, що правозахисники можуть відвідувати своїх підзахисних тільки за складеним заздалегідь графіком. Це велика проблема, це незаконно, але російська влада не приймає ніяких зусиль, щоб цю ситуацію виправити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українців стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Всі захоплені 24 моряків визнали себе військовополоненими. У Росії припустили, що їхній обмін може відбутися вже в 2019 році.

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