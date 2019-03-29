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Палиці в колеса: стало відомо про нові перепони в питанні звільнення українських моряків

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Російські слідчі збираються проводити експертизу озброєння українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", на які в минулому році напали прикордонники РФ і захопили в полон 24 моряків ВМС.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат Микола Полозов. Він пояснив, що так росіяни збираються затягнути слідство до виборів у Верховну Раду.

"Слідство буде проводити експертизу артилерійського озброєння катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Складно сказати, з якою метою, тому що морякам не ставлять у провину те, що вони збиралися стріляти або стріляли з цих установок. Я думаю, що це якраз привід затягнути слідство, щоб підвести питання переговорів про їхнє звільнення до виборів у Верховну Раду", – сказав він.

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У СІЗО "Лефортово" створені такі умови роботи, які не дозволяють адвокатам відвідувати моряків із необхідною частотою, розповів Полозов. Він пояснив, що у такий спосіб слідчі РФ порушують право на надання правової допомоги українським військовополоненим.

Палиці в колеса: стало відомо про нові перепони в питанні звільнення українських моряків

"Якщо ми говоримо про палиці в колеса для роботи в звільненні моряків, то в СІЗО "Лефортово" створені такі умови, які порушують права на надання правової допомоги людям. Наприклад, умови роботи в СІЗО, де утримують моряків, не дозволяють адвокатам відвідувати їх з необхідною частотою. Там створена така система, що правозахисники можуть відвідувати своїх підзахисних тільки за складеним заздалегідь графіком. Це велика проблема, це незаконно, але російська влада не приймає ніяких зусиль, щоб цю ситуацію виправити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українців стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Всі захоплені 24 моряків визнали себе військовополоненими. У Росії припустили, що їхній обмін може відбутися вже в 2019 році.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 16:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Теги
морякиполонені морякиУкраїна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Боятся хлопцы повертаться в Быдло-рейх, а то знову засадят в вязницу, за зраду, як хероя Украины-Шумерии Надию Савченко. Рокив через пять откинутся и вернутся в Автономный округ Украина в составе Российской Федерации
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
А что этому тупорылому не понятно?! Бандеры же не с деревянным или нарисованным оружием напали, нужно доказательство. Бандеры вы этого "адвоката" на той же улице нашли, где он себе диплом купил? )))
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