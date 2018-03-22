"Отруєння по-приколу": адвокат пояснив, що відбувається з Сенцовим у в'язниці

Адвокат Микола Полозов спростував версію про радіоактивне отруєння незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

В ексклюзивному блозі на "Обозревателе" він пояснив погіршення стану політв'язня відсутністю світла, прогулянок на свіжому повітрі і вітамінів.

"Там, в тюрмах, погана вода і огидна їжа. І мені здається, що розвиток цинги в таких умовах більш очевидно, ніж чим радіоактивне отруєння "по приколу", - вважає адвокат.

Полозов також підтвердив включення Сенцова в список політв'язнів, який передала Путіну з проханням про звільнення екс-кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак.

"Яка ціна обміну Сенцова? Складно сказати, в чому виражатиметься політичні інтереси Путіна на його новий термін по відношенню до його зовнішньополітичним партнерам. У будь-якому випадку, додаткова увага до долі українських політв'язнів в російських в'язницях дуже важлива і дає мінімальні гарантії забезпечення їх особистої безпеки", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", про "отруєння" Сенцова заявив військовий експерт Юрій Колесников . Пізніше сестра політв'язня спростувала цю інформацію .