Отруєння невідомою речовиною: на Житомирщині загадково загинули школярі

У Житомирській області загадково загинули хлопець і дівчина з однієї школи.

Розслідування поки не відповіло на питання, що ж сталося в закритій зсередини квартирі в містечку Висока Піч. Слідство перевіряє всі можливі версії - від витоку газу та отруєння енергетиками до самогубства, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що у квартирі разом із трупами 15-річної дівчинки та 16-річного хлопчика знайшли порожні скляні пляшки та банки. Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено, на запах газу ніхто з сусідів не скаржився.

Загиблі діти ТСН

"Уже відомо, що причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною. Призначено ряд експертиз вилучених на місці події речовин", - розповіла керівник відділу комунікацій ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.

Підозри, що крім енергетиків підлітки могли приймати ще й алкоголь, рідні та друзі відкидають, як і натяки на самогубство - для нього, кажуть, не було жодних причин.

Вчителі та однокласники не стримували сліз. "Стрес і шок. Взагалі не може вкластися в голові. Діти хороші, претензій у нас не було. Діти були неконфліктні", - розповіла директор школи Світлана Бондарчук. Подруги зізнаються, що напередодні трагедії Оля була в їхній компанії, а ввечері пішла з Максимом до нього додому. Кажуть, вони не зустрічалися, а просто дружили.

Страшну знахідку правоохоронці зробили вранці 2 червня. Вхідні двері були замкнені зсередини і щоб потрапити до будинку, довелося зламати замок. Правоохоронці слідів проникнення до квартири не виявили. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває встановлення усіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час шкільної лінійки 8 травня у м.Новомосковськ Дніпропетровської області діти масово відчули запаморочення і нездужання. Чим отруїлися діти - досі не встановлено.