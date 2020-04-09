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10 квітня • оновлено в 02:07
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Отримав багато осколкових поранень: побратими показали фото загиблого на Донбасі героя

2.1т
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У четвер, 9 квітня, на Луганщині під час обстрілу з боку терористів загинув боєць 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лєший".

Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook. Олексій служив механіком-водієм і потрапив під ворожий обстріл позицій бригади, в результаті чого отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Олексій народився 13-го січня 1971 року. Жив в місті Черкаському Дніпропетровської області. Спочатку Олексій не збирався йти на війну, але після того, як його близький друг загинув на фронті, він переглянув свої плани. У листопаді 2018 він підписав контракт, після воював в Новоселівці і околицях Кримського, де і загинув.

Олексій "Лєший" Купріков

Олексій "Лєший" Купріков

Facebook

Олексій "Лєший" Купріков з побратимами

Олексій "Лєший" Купріков з побратимами

Facebook

"Він вирізнявся від більшості статечністю та виваженістю. Адже часто буває, що люди після "учєбки" жаліються: мене, мовляв, нічому не навчили, тому я нічого не вмію. Льоша ж навпаки, навіть якщо чогось і не знав, ґрунтовно та розсудливо намагався зрозуміти у деталях, як що працює, як краще полагодити техніку. І в нього це дуже добре виходило. Був спокійний, розважливий, зацікавлений у своїй роботі. З ним було легко служити. Дуже шкода втрачати таких людей", – сумують побратими.

У Олексія залишилася громадянська дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, яка також служить в 93-й бригаді.

Олексій "Лісовик" Купріков з побратимом

Олексій "Лісовик" Купріков з побратимом

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, опівночі 8 квітня російські окупаційні війська на Донбасі з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ВСУ біля села Павлопіль.

9 квітня біля населеного пункту Орехово в результаті обстрілів терористів "Л/ДНР" отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
загинули військові
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