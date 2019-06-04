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"Отримайте, як нацисти, по макітрі! Соловйов пригрозив новим "походом" в Україну

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив вторгненням в Україну російської армії для "наведення порядку". Він сказився через знесення в Харкові пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову.

В ефірі своєї пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" рупор злочинного путінського режиму вибухнув образами на адресу України і безпідставно звинуватив її в нацизмі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Місто Харків сьогодні. Пам'ятник Жукову в Харкові націоналісти знесли! Після цього ви мені хочете сказати, що ви не нацистська держава?! Якщо твоя держава не здатна захистити пам'ятник великому полководцеві, де поліція?! Де хоч якісь елементи державності?! Значить, у тебе її чи немає, чи немає країни, або ви нацистські наволочі! Скільки знесли пам'ятників Бандері?! Твоя країна – колаборанти нацистської Німеччини! Якщо у тебе в країні немає державної сили, яка може зупинити нацистів, гріш ціна твоїй державі!" – виплеснув він свій гнів на українського політолога Вадима Карасьова, який був присутній в студії.

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Однак гість ефіру заперечив йому, що українці самі розберуться із ситуацією, що виникла. Ця репліка ще більше розлютила Соловйова, і він перейшов до прямих погроз.

"Це коли ми приїдемо, ми в тебе наведемо лад швидко і чітко! Ти вважаєш, що нацисти біля наших кордонів будуть ввічливо знущатися над нашою пам'яттю і ми будемо говорити: "Ой, ось вам газ, ось вам нафта"?! Треба вводити проти вас санкції найжорстокіші! І годі скиглити і говорити: "Ой, російський брате, дай нам що-небудь дешевше, не ображай нас". Ви себе поводите, як нацисти! І будете отримувати, як нацисти, по макітрі!" – вигукнув Соловйов.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Всё верно Соловьев сказал ...
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