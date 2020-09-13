'Отримає кожен, хто прийде на українську землю!' ЗСУ показали ворогам стрільбу з танків

Штаб операції Об'єднаних сил привітав військових із Днем танкіста, передавши "сигнал" ворогам України.

На сторінці ООС у Facebook в неділю, 13 вересня, було опубліковано відео з українськими танками. Бійці показали, на що здатна бойова техніка, залишивши красномовне послання.

"Це отримає кожен, хто прийде на українську землю", – попередили військові.

Зазначимо, у відеоряді, очевидно, використані кадри з навчань українських військовослужбовців.

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 13 вересня, в Україні відзначають День танкіста. Особливу повагу висловили працівникам танкобудівної промисловості країни, а також окремо згадали воїнів, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

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