Останній подих будівельної мафії або боротьба з корупційними вітряками

13 березня 2019 Кабінетом Міністрів України на виїзному засіданні була знищена "остання корупційна фортеця на шляху до світлого майбутнього".

Постановою Кабінету міністрів України №218 від 13 березня 2020 ухвалено рішення нарешті ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

Чи то співпало, що п'ятниця 13-е така, чи взагалі рік високосний, але далі першого пункту справа не дійшла, від слова "зовсім". Знову красива картинка, за якою зовсім інша реальність. Чому ми так вважаємо, розповідаємо далі.

На професійних форумах почали обговорювати наказ нового голови ДАБІ (чому він традиційно не глава ліквідаційної комісії?) про фактичну монополізацію пухвалення рішень за більшістю об'єктів будівництва (це клас наслідків СС2) на рівні центрального апарату.

Це ніщо інше, як реверс повним ходом реформи децентралізації та наближення адміністративних послуг до клієнтів. Питання про будівництво всіх комерційних і житлових об'єктів, крім будинків до 300 кв.м. і ремонтів власних будинків, знову монополізувала ДАБІ.

Автомат із здоювання всіх забудовників від малого до великого запрацював знову на повну потужність. А очолили його кращі учні Рибака-Кучера-Кудрявцева, ті ж робочі гвинтики корупційних схем зайняли місця своїх патронів на державних посадах.

Так, главою комісії з ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції призначено заступника начальника відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції Федоренка Богдана Олександровича.

Паралельно з цим, призначають на посаду глави Державної архітектурно-будівельної інспекції Юрія Васильченка. До цього Васильченко займав посаду начальника відділу ДАБІ з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження і паспортизації. Цікаво, що Васильченко відразу призначає Федоренка виконуючим обов'язки начальника департаменту дозвільних процедур. Тіньовими кураторами схеми залишилися колишні посадові особи з ДАБІ часів Кучера Олександр Сергієнко і Олександр Воробйов.

На перший погляд, здається безглуздим це двовладдя. Але тільки на перший, це такий дублюючий запобіжник, навіть якщо оговтавшись після перших результатів ліквідації – замінять голову ДАБІ, то завжди є глава ліквідаційної комісії.

А ще цікаво, що пандемія і надзвичайний стан відкрили безмежні можливості і розв'язали їм руки настільки, що вони перевершать всіх своїх вчителів. Підпунктом 3 пункту 2 Прикінцевих положень терміново ухвалено 17 березня 2020 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" передбачено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг і термінів надання цих послуг, визначених законом.

Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. Це означає, що подані документи можуть просто не розглядатися до закінчення всіх карантинних заходів або все ж такі розглянуті – все виключно на розсуд чиновників.

Відразу було розгорнуто колл-центр, із якого обдзвонювали всіх замовників, пропонуючи вирішення питання в разі "неформальної економічної активності". Навіть прорекламували повідомилення про нього на своєму сайті:

Поки BRDO-шні реформатори теоретизирують про те, краще стало, коли утворено три органи замість одного чи ні, ми просто складемо в стовпчик швидкі результати цієї команди вже третього покоління корупційних піраній:

Електронний кабінет, який за задумом повинен був прибрати чиновника – не працює, але це не заважає реєстру приростати щодня невідомими реєстраціями об'єктів будівництва. У тому числі гучні і скандальні реєстрації 8-10-поверхівок.

Після перезавантаження Реєстру – нова історія для органів держбудконтролю місцевих рад про отримання ключів доступу тільки після "присяги на вірність" і усвідомлення правил гри в "5 за метр".

Монополізація ухвалення рішення про видачу дозволу/сертифіката по всій Україні на рівні Києва. Сітка бек-офісів Кучера-Кудрявцева вже чекає.

Відсутність строків на прийняття рішення про видачу дозвільних документів та контролю за їх дотриманням.

Так званий мораторій на перевірки, який дає можливість завести через електронний кабінет будь-який об'єкт, який неможливо буде скасувати через відсутність перевірок.

Знову неблагонадійні забудовники всупереч законодавству отримують переваги, знищуючи ринкові важелі регулювання і зводячи нанівець систему містобудівних обмежень генеральних планів міст і ДБН.

Схема "по 5 доларів за метр" за часів такого відвертого мародерства працює ще більш потужно, ніж раніше.

Колишні клерки перевершили старих керівників у "схематозі на будівництві". Як справжні мародери, вони скористалися ситуацією, коли уряд всю увагу приділяє боротьбі з коронавірусом, почали торгівлю дозвільними документами сумнівної якості від імені держави.

Можливо, це закінчиться через місяць-другий разом із карантином, а, можливо, ні. Адже терміни ліквідації не визначені. ДАБІ продовжує виконувати свої функції до створення нових органів... А великі гроші відкривають великі двері.

У будь-якому випадку, після завершення пандемії, чекаємо вибухову поява проблемних забудов та соціальної напруги.

За даними нашого джерела, фінансування створення Державної сервісної служби містобудування України в 2020 році буде відкладено в зв'язку з мобілізацією державних коштів на боротьбу з коронавірусом. А це означає, що мародерські схеми в будівництві буде продовжувати ДАБІ під керівництвом бізнесменів-ліквідаторів.

Будівельна галузь знову стає головним донором корупційних коштів, цікаво, хто на цей раз перебуває на вершині піраміди

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