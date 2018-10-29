Останнє слово: Янукович зібрався виступити на суді

Обвинувачений у державній зраді екс-президент-утікач Віктор Янукович попросив суд дати йому можливість виступити у дебатах і з останнім словом.

Про це на засіданні Оболонського районного суду Києва 29 жовтня повідомив адвокат Олександр Байдик, який повернувся з Москви, де, за його словами, зустрічався з підзахисним, передає Цензор.НЕТ.

Захисник Януковича заявив, що сам екс-президент просить дати йому можливість виступити у дебатах і з останнім словом, а також дати закінчити дебати Байдику, промова якого після зустрічі збільшилася.

На це суддя Владислав Дев'ятко відповів наступне: "Тепер про ваші заяви про те, що нібито суд не дає Януковичу виступити. Суд завжди давав можливість брати участь Януковичу!".

"Суд нікуди не поспішав ніколи, та й чули про поспіх лише від адвокатів! І ніякого тиску немає. У дебатах обвинувачений виступає перед адвокатом. Але суд дасть можливість обвинуваченому виступити з останнім словом", — додав він.

Нагадаємо, захист Януковича почав зачитувати дебатну промову 13 вересня.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що вже готовий проект вироку, згідно з яким Януковичу загрожує 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат Януковича оприлюднив листа, в якому екс-президент закликав Росію ввести війська в Україну, і звинуватив західні країни в організації терору і насильства.