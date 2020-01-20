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20 січня • оновлено в 15:46
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"Особливі суб'єкти РФ": депутат Держдуми визнав окупацію Донбасу. Відео

1.3т
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Депутат Держдуми Росії Андрій Козенко назвав "Л/ДНР" "особливими суб'єктами Російської Федерації".

Таку заяву політик зробив у неділю, 19 січня, перебуваючи в окупованому Криму.

"Ми публічно заявляємо про те, що на сьогодні "Донецька й Луганська народні республіки" – це особливі суб'єкти РФ... Російські ж співвітчизники, що проживають на території України, повинні прийти до об'єднання в потужний проросійський рух", – висловився російський депутат.

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На його думку, Москві необхідно нарощувати з "республіками" "взаємовигідні економічні програми й соціальне та політичне співробітництво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Козенко разом із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним купалися в ополонці на честь Водохреща в Ялті.

Раніше Козенко заявляв про необхідність "якнайшвидшого" скасування державного мита для жителів "Л/ДНР" під час отримання ними "російського громадянства".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Донбас ОРДЛО Крим
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семенов Александр
семенов Александр
То такой, Свин в свое время тоже Украину агрессором называл, .Есть такое понятие "оговорка"
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