Осліп і зламаний хребет: у Москві школярі по-звірячому побили однолітка. Шокуюче відео 18+

У Москві підлітки зі школи №657 по-звірячому побили 8-класника за те, що він нібито образив їх у соціальній мережі, а потім виклали відео в загальний доступ.

У результаті побиття хлопчикові завдано тяжких каліцтв: він втратив зір на одне око, отримав перелом хребта і пробув декілька днів у реанімації.

На відеоролику, розміщеному в інтернеті, видно, як один із агресорів замахується на підлітка, намагаючись налякати його, а потім б’є прямісінько у голову. Валентин, так звуть потерпілого, починає кричати "допоможіть", але безрезультатно, інші учасники бійки продовжили його бити.

Російські ЗМІ зазначають, що нападники-школярі були п'яні.

"Слідчі органи перевіряють дані й встановлюють усі обставини події і всіх учасників, причетних до побиття. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", — сказано в повідомленні слідчого комітету РФ.

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3 підлітка-упиря із Чертаново побили медаліста і призера змагань зі спортивних бальних танців, зламавши йому хребет. Хлопець 3 дні в реанімації pic.twitter.com/rVvP676TNk — Дика Москва (@WildWildMoscow) 25 жовтня 2018 р.

Випадки жорстокості серед дітей та підлітків не рідкість і в Україні. Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо про побиття третьокласника Давида Лавриненко в селищі Чорнобай Черкаської області. Дитину не просто побили, над ним знущалися - виривали волосся, викручували руки. Через побої однокласників хлопчик впав у кому. Пізніше стало відомо, що хлопчикові зробили дві операції і видалили селезінку.

Давид Лавриненко

У квітні в Києві однокласники зламали школяреві хребет. Учень 7 класу Максим Черников кілька місяців прикутий до ліжка. Результатом цькування в школі стали роки лікування і реабілітації.

У серпні в Одесі, на Черемушках, біля покинутого дитячого садка і школи №69 група підлітків жорстоко побила дівчинку. Дівчину через хлопця били ногами, руками в голову, живіт, повалили на землю, принижували і тягали за волосся. Учасники події знімали звірячі знущання на телефони.

А в Дніпрі підлітки побили дівчинку, яка страждає на діабет. 14-річна Ліза отримала численні садна і забиття хребта.

Ліза з Дніпра

Психологи розповіли OBOZREVATEL, що одна з причин такої поведінки підлітків - агресія в самому суспільстві. Коли приниження і навіть побиття однієї людини групою дорослих вважається у нас вже нормою.