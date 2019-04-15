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Осколок застряг у вусі: на Донбасі під час обстрілу поранено дитину

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У селищі Золоте-5 на території терористичної "ЛНР" в результаті обстрілу нібито постраждала 11-річна дівчинка.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Inside Donetsk, підконтрольному окупантам. OBOZREVATEL звернувся по офіційний коментар до штабу ООС. Там зазначили, що перевіряють інформацію.

Як стверджують поплічники терористів, при обстрілі в будинку, де живе дитина, вилетіли шибки. За їхніми словами, дівчинка постраждала від вторинних елементів ураження — осколок скла застряг у вушній раковині.

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Обстріл

Обстріл

112.ua

Рана виявилася глибокою, дитина госпіталізована. Обстріл нібито вівся із застосуванням мінометів і гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року в результаті обстрілу селища Залізне Донецької області терористами "ДНР" загинула 15-річна Дар'я Каземирова, яка мала проукраїнські погляди.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры пришли освобождать земли Донбасса от детей.
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Особенно потрясает "якобы". А почему не "онисамисебя"?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Официального подтверждения о ЧП из штаба ООС не поступало" Какое официальное подтверждение от штаба ООС если это произошло вследствие обстрелов ВСУ на неподконтрольной им территории?
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