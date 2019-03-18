Осколок пробив голову: у мережі показали загиблого захисника Донбасу

У мережі показали фото солдата 54-ї ОМБр Руслана Слісаренка, котрий загинув під час обстрілу бойовиками хутора Вільний у Попаснянському районі Луганської області 16 березня 2019 року.

Його опублікували у Facebook укладачі Книги пам'яті полеглих за Україну. Зазначається, що захисник України загинув через осколок міни терористів, який потрапив йому в голову.

Боєць служив у 54-й окремій механізованій бригаді ЗС України.

Руслан Слісаренко

Похорони героя відбудуться в селі Іванівці (Барський район Вінницької області), де покоїться його мати.

У Руслана залишилися батько, дружина і двоє маленьких синів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.

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