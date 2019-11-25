Осколки не магнітяться: Росія поранила на Донбасі воїна ЗСУ новітньою смертоносною зброєю

Під час атаки з російської території 17 листопада сержант 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ був поранений новим типом боєприпасу окупантів. Осколки цієї бомби не магнітяться при вилученні з тіла людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, наголосивши, що ворог скинув вибухівку з безпілотника на ділянці, яка донедавна вважалася однією з найспокійніших на Донбасі, – під селом Сизим. Характерно, що воно прилягає до ділянки розведення військ біля Станиці Луганської.

"Росіяни застосували новий вид боєприпасу для скидання з безпілотника. Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив. Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку – хоча Сизе на самому кордоні з Російською Федерацією. Росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють, їхня ППО, їхні солдати, їхні безпілотники. Раніше Сизе вважалося однією з найспокійніших ділянок ООС, де давно не було ніякого обстрілу", – написав Бутусов.

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За його словами, спочатку цей випадок не стали озвучувати у зведеннях ООС як бойове поранення. Однак після перевірки та реакції активістів ця інформація підтвердилася і її озвучили в Міноборони.

Так, стало відомо, що через вибух новітньої російської бомби в тілі пораненого українського захисника опинилося 50 осколків. Під час їхнього видалення за допомогою медичного магнітного інструменту половина осколків не магнітилася.

За словами військових медиків, це перший випадок у їхній практиці, коли елементи ураження від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх всі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом.

Осколки російської бомби Facebook Юрія Бутусова

Поранений боєць ЗСУ Facebook Юрія Бутусова

Сам поранений боєць розповів, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликій висоті, після чого дрібні осколки почали уражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху.

За словами Бутусова, у воїна ЗСУ – серйозне поранення плеча і його чекає тривала реабілітація. Але факт того, що він вижив, є буквально дивом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада російські окупанти на Донбасі поранили мирну жительку, яка йшла по вулиці з дитиною. Це трапилося в Мар'їнці. Терористи підступно атакували жінку зі стрілецької зброї. Вона отримала поранення грудної клітки та плеча.

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