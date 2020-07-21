Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін припустив, що вбивства журналістів Георгія Ґонґадзе та Павла Шеремета організувала одна людина.

Про це він сказав "Радіо Свобода". На його переконання, оскільки інші версії вбивства журналістів не доведені, то його твердження має місце бути. При цьому він зазначив: виконавцями злочинів можуть бути різні люди.

"На мій погляд, до цього причетна одна людина – і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз. Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія – права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші", – сказав Шокін.

При цьому, хто саме може бути причетним до убивств Шокін не сказав. "Я вам обіцяю, що, якщо я напишу книгу, то в ній буде про це", – додав Шокін.

На запитання про мотиви вбивства він відповів: "Якщо я скажу про мотиви, ви здогадаєтеся, хто це. Все буде колись розказано, я пообіцяв. Я почекаю ще трошки, якийсь час, дуже недовгий, і я скажу дуже багато. І про Кравченка, і про це вбивство (Павла Шеремета), і про Ґонґадзе, те, що нам не дали закінчити, до кінця не довели".

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Його смерть кваліфікована прокуратурою Києва за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". 12 грудня 2019 го року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко. Останнього називали організатором злочинної групи. Яна Дугар нібито займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті слідування змовників.

Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. У 2009 році в Київській області було знайдено рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналістові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, в Києві відкрили меморіал на його пам'ять.