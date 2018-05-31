Організатор замаху на Бабченка: адвокат розповів, чим він відомий

Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", що виробляє зброю.

"Отже, про організатора "замаху на вбивство" Аркадія Бабченка - його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер", єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. Воно має давні виробничі відносини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО", - написав адвокат Євген Солодко в Facebook.

Він зазначив, що саме оптика цієї людини стоїть на гвинтівках українських снайперів.

"Він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння. Юрист за освітою він давно вибрав для себе улюблену справу - зброя. Сьогодні Шевченківський суд обиратиме йому запобіжний захід", - додав він.

Борис Герман

За словами Солодка, замовники вбивства Бабченка так і залишилися невстановленими.

"Їх навіть не шукали. По-друге, з розмов Бориса з "кілером" слід, що його квартира і завод за останні півроку неодноразово обшукували СБУ зі співробітниками якої довелося поділитися - в протоколі згадуються 70 тисяч доларів. Це багато, дуже багато. Третє - в листуванні в месенджерах мова йде про що завгодно, але не про вбивство, а ось припущень "кілера" і допитує його співробітника скільки завгодно. Так, списку потенційних жертв у матеріалах теж немає", - додав він.

Солодко також підкреслив, що "кілер" в рамках протоколу про контроль за вчиненням злочину пропонував вбити деяких Тодора Пановского і Богданова.

"Говорячи про те, що останнього ненавидить з 14-го року". Провокує? Дуже схоже. І останнє - а в чому інтерес Бориса? Незрозуміло, а мотив повинен бути встановлений. Справа дивна, але брифінг Генерального прокурора вже відбувся. Значить, витріщивши очі, доводитимуть навіть неіснуюче", - резюмував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.