Опубліковано нове відео переговорів СБУ і "вагнерівця"

Йдеться про снайпера із Ростова на ім’я Володимир Лі
Він розповів про те, в яких угрупуваннях воював на Донбасі та в Сирії
Також член ПВК Вагнера зізнався у вбивствах українських військових
Ар’єв опублікував відео із зізнаннями "вагнерівця" про вбивства українських бійців.
Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував відео із допиту співробітниками СБУ снайпера Володимира Лі, котрого було затримано серед бойовиків ПВК Вагенра в Білорусі.
Нардеп виклав у Facebook і чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)
"Владімір Лі з Ростова. Снайпер, найманець, вбивця десятків українських військових. Вбивав також у Сирії. Відверто розповідає про свої злочини. Нагороджений Путіним "За звитягу". Мав вже місяць сидіти в українській тюрмі..." – написав нардеп.
СБУ допитувала одного з "вагнерівців", яких затримали у Білорусі Facebook Volodymyr Ariev
Крім відео, Ар’єв виклав у мережу текстовий запис допиту "вагнерівця", а також копію його паспорта. Як свідчить запис, в розмові з оперативником Володимир Лі розповів про те, скільки разів він їздив у "відрядження" на схід України, в яких угрупуваннях "Л/ДНР" служив та які обов’язки виконував.
"Точно не можу сказати. Нехай це буде 50", – зізнався снайпер про те, скільки вбив українських бійців.
Володимир Лі з Ростова воював на Донбасі та в Сирії Facebook Volodymyr Ariev
Він зазначив, що саме через таких бойовиків і те, що інформацію про проведення спецоперації із їхнього викриття намагаються приховати від українського суспільства, низка політиків разом із військовими і членами родин загиблих продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісію у Верховній Раді.
Паспорт "вагнерівця" Facebook Volodymyr Ariev
"Ви маєте знати, які саме злочинці уникнули покарання завдяки російському кроту в Офісі президента... Зрадники і вбивці мають бути покарані!" – підкреслив Ар’єв.
Автобіографія "вагнерівця" Facebook Volodymyr Ariev
Нагадаємо, що напередодні Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.
Раніше нардеп опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спеціальну операцію СБУ із затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.
Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівцв", скандал довкола можливої держзради керівника ОПУ, який із кожним днем тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Запис розмови оперативника СБУ й снайпера-члена ПВК Вагнера Facebook Volodymyr Ariev
Снайпер з Ростова зізнався у вбивствах українських військових Facebook Volodymyr Ariev
"Вагнерівець" Володимир Лі розповів про те, в яких угрупуваннях воював на Донбасі Facebook Volodymyr Ariev
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова ОПУ Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Єрмак зірвав, щоби не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, яка може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
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