Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

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17 травня • оновлено в 20:09
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/ Розслідування

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

  • Радянська влада за роки терору 1937-38 років розстріляла понад 260 тисяч українців

  • Рідним убитих повідомляли, що вони померли від інфаркту або серцевого нападу

  • У деяких випадках інформація про смерть приховувалася до 10 років

  • Згідно з документами, Лесь Курбас був убитий в 1937 році, а не загинув у таборах в 1942 році

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Жертвами терору 1937-38 років у СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про масові розстріли стали доступні онлайн.

Як інформує пресцентр СБУ, родинам розстріляних українців повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів (щоб подивитися документи, доскрольте до кінця сторінки).

Протягом 1937-38 років розстріляли 260 тисяч українців

Протягом 1937-38 років розстріляли 260 тисяч українців

"Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту", – йдеться в повідомленні.

Наприклад, виявилося, що точна дата розстрілу українського режисера Леся Курбаса – 3 листопада 1937 року, хоча за документами він нібито загинув у таборах 1942-го.

"І за 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області з’явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину", – зазначили в СБУ.

Колекція документів публікується з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щорічно третьої неділі травня. Запроваджений цей день указом президента України з 2007 року.

За окремими підрахунками, кількість українців, що стали жертвами правління більшовицько-комуністичного режиму протягом 1920-1980-х років, може вимірюватися мільйонами. За цей час на території України було заарештовано щонайменше 1,5 мільйона осіб, значну частину з них було розстріляно. Через табори, каторгу, заслання та примусове лікування у психіатричних закладах пройшли майже 3 мільйони українців.

Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

avr.org.ua

Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

avr.org.ua

Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

avr.org.ua

Розстріляли 260 тисяч українців: СБУ показала документи КДБ про терор 1937-38 років

avr.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на підставі засекреченого міжвідомчого наказу 2014 року знищуються архівні облікові картки з відомостями про репресованих у СРСР.

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Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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